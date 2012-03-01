رایزنی برای جذب اسپانسر تیم بسکتبال گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای شهر افزود: یکی از پیشنهادات این بود در شهرهایی مثل مشهد و گیلان که تیم های ابومسلم و ملوان فعال هستند تیم پگاه آنها حذف شود و پگاه در استان گلستان اسپانسر یکی از تیم های ورزشی شود.

فرماندار گرگان با بیان این مطلب که مقرر شد این موضوع مورد بررسی بیشتر وزرات ورزش و جوانان قرار بگیرد، تصریح کرد: قرار است این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد و یا سالانه هزینه دو یا سه بازیکن قدر به شهرستان پرداخت شود.

وی در خصوص پخش مسابقات ورزشی از سیمای مرکز گلستان گفت: بین سازمان تربیت بدنی و صدا و سیمای مرکز استان مشکلی پیش آمده بود که این موضوع در حال پیگیری است.

گرزین با اشاره به مذاکرات رسمی فرمانداری با وزیر ورزش و جوانان افزود: طی تماسی که با آقای عباسی، وزیر امور ورزش و جوانان داشتیم از ایشان خواستیم برای سال 91 حل موضوع پوشش فی مابین مانند آنچه در کشور انجام می شود در گرگان هم انجام شود.

مصطفی سبطی عضو شورای شهر گرگان، خواستار انعکاس و پخش مسابقات ورزشی استان از صدا و سیمای مرکز گلستان شد.

وی با انتقاد از عدم توجه صدا و سیمای مرکز استان به بحث ورزش و عدم پخش مسابقات ورزشی از رسانه ملی گفت: با توجه به اینکه تیم های والیبال و بسکتبال استان در رده سوپر لیگ کشور قرار دارند و علیرغم تقاضاهای متعدد هواداران و شهروندان متاسفانه صدا و سیمای استان برای پخش مسابقات ورزشی تقاضای پرداخت هزینه دارد که این موضوع با توجه به وضعیت مالی تیم های ورزشی امکان پذیر نیست.

رئیس کمیته ورزش شورای شهر گرگان افزود: تیم والیبال هاوش گنبد کاووس برای پخش هر مسابقه خود از سیمای مرکز استان مبلغی قریب به یک میلیون و هفتصد هزار تومان پرداخت می کند که امکان پرداخت این هزینه برای تیم بسکتبال گرگان که با حمایت شهرداری روی پا است وجود ندارد.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی آموزش و پرورش و ورزش باید به صورت رایگان باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به سابقه دیرینه تیم بسکتبال گرگان و علاقه مندان و هواداران زیاد آن در شهر این موضوع باید از طریق مسئولان ارشد استان و شهرستان پیگیری شود.

دکتر سبطی وجود اسپانسر قوی برای تیم بسکتبال را ضروری دانست و اظهار داشت: اعضای شورای شهر تمایل بسیاری برای حمایت از تیم های ورزشی فعال در سطح شهر دارند اما با به توجه به موقعیت خاص اجتماعی و فرهنگی بسکتبال گرگان 90 درصد مساعدت های ورزشی شورا و شهرداری صرف این تیم می شود.

وی همچنین حمایت بخش خصوصی از تیم بسکتبال گرگان در کنار شهرداری را از ضروریات مهم این تیم عنوان و تصریح کرد: بسکتبال گرگان آبروی این شهر و رشته مورد علاقه شهروندان می باشد که باید از توجه بیشتری برخوردار شود تا به جایگاه اصلی خود برسد.

این عضو شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست با اشاره به اینکه طبق قانون 60 درصد درآمدهای حاصل از تخلفات راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است، اظهار داشت: بنده این موضوع را در نطق پیش از دستور خود نیز یادآور شده و خواستار پیگیری آن از طریق مکاتبات و مذاکرات رسمی شدم.

سبطی در این خصوص یادآور شد: البته این موضوع از طریق شهرداری، شورای شهر و شورای شهرستان پیگیری شده است که پیگیری فرماندار می تواند موجب تحقق اجرای این قانون شود.