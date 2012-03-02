ترویج مسائل قومی و قبیله ای مصداق جاهلیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده و نماینده ولی‏ فقیه در سپاه استان سمنان در پی سخنان توهین‏ آمیز شب گذشته یکی از کاندیداهای سمنان در مسجد ولیعصر(عج) سمنان، اطلاعیه ای صادر کردند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تکیه بیش از اندازه این کاندیدای محترم بر مسائل قومی، لازم است متذکر شویم که طرح این مسائل در اجتماع مردم ولایتمدار سمنان، ناشی از تعصبات افراطی این کاندیداست.

این اطلاعیه می افزاید: سپاه، بسیج و همه مردم شریف استان سمنان، علی الخصوص مردم سمنان، از این تهمت مبرا هستند و براساس آیات قرآن کریم، ان اکرمکم عندالله اتقئکم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ملاک برتری را "تقوی، علم و جهاد" می دانند.

سپاه قائم استان سمنان همچنین در ادامه این بیانیه آورده است: لذا براساس نص صریح قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) و آرمان های بلند انقلاب اسلامی، ترویج مسائل قومی، قبیله ای را مصداق جاهلیت دانسته و در شرک آلود بودن آن تردید نداریم.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: بنابراین تأکید می نماییم؛ هر کس در هر نقطه ای از استان پهناور و غیور سمنان، بر طبل انشقاق و قومیت بکوبد، با آرمان انقلاب اسلامی فرسنگ ها فاصله دارد و درک صحیحی از زمانه خود ندارد.

فرمانده و نماینده ولی‏فقیه در سپاه استان سمنان همچنین آورده اند: مردم بصیر این استان، علی الخصوص مردم ولایتمدار و شهیدپرور سمنان می دانند که این شعارها برخواسته از شعور نیست و تهییجی است برای دریافت رأی مردم و چه بد اشتباهی می کنند کسانی که بر ساز ناکوک قومیت می نوازند.

در ادامه این پیام همچنین برای آگاهی افکار عمومی ذکر شده است: تأکید می کنیم اگر هر سندی مبنی بر دخالت و ابلاغ سپاه در موضوع انتخابات وجود دارد، آن را به مردم ارائه نموده و از طریق قانونی شکایت نمائید.

فرمانده و نماینده ولی‏فقیه در سپاه استان سمنان در ادامه تصریح کردند: در عین حال حق پیگیری و شکایت از رفتار و گفته های ناصواب این کاندیدا را، برای مجموعه ی سپاه محترم شمرده و قطعا از طرق قانونی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

این اطلاعیه می افزاید: لکن سپاه متولی بسیج عظیم مردمی است، نیروی بسیجی براساس مانیفست انقلاب اسلامی که توسط ولایت فقیه تبیین شده، بخشی از زمان خاص خود را برای فعالیت در قالب بسیج هزینه می کند و او صاحب سلیقه و مختار است، می تواند مانند همه ی مردم اظهار نظر کرده و فعالیت سیاسی انجام دهد.

فرمانده و نماینده ولی‏فقیه در سپاه استان سمنان در پایان این اطلاعیه از عموم مردم استان برای حضور پررنگ و دشمن شکن در انتخابات امروز دعوت کرده و تأکید کرده اند: برنده این رقابتها نظام انقلاب اسلامی و شما مردم همیشه در صحنه خواهید بود.