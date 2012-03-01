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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

کرمانی:

43 صندوق در مراوه تپه آرای مردم را جمع آوری می کند

43 صندوق در مراوه تپه آرای مردم را جمع آوری می کند

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار مراوه تپه گفت: 43 صندوق اخذ آرا در مراه تپه دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات شهرستان، با اشاره به اجرای صحیح روند برگزاری انتخابات گفت: نمایندگان فرماندار در اخذ رای، امانتداری و جلب رضایت رای دهندگان تلاش کنند.

وی گفت: نمایندگان فرماندار نقش اساسی در اجرای انتخابات داشته و باید به عنوان نماینده واقعی فرماندار در سر صندوقهای رأی مدیریت کنند.

کرمانی با اشاره به حفظ رأی مردم به عنوان یک امانت افزود: عدم اجرای رأی گیری صحیح هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی پذیرفتنی نیست.

شهرستان مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1548061

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