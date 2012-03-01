اصحاب رسانه ولایتمداری را با حضور گسترده در 12 اسفند اعلام می کنند

زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: اصحاب رسانه در 33 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد به شکل های مختلف پایبندی خود را نسبت به نظام نشان داده اند و در تمامی صحنه ها حضور داشته اند.



وی حضور حداکثری اصحاب رسانه در نهمین انتخابات مجلس را نشانه ای از ولایتمداری آنان دانست و افزود: با توجه به حساسیت انتخابات پیش رو انتظار می رود اصحاب رسانه همانند دوره های قبل حضور پررنگی در انتخابات داشته و نسبت به پوشش خبری این روز مهم اقدام کنند.



حسینی حضور در انتخابات را وظیفه همه مردم و مسئولان دانست و افزود: مردم با حضور در پای صندوق های رای قسمتی از دین خود را به نظام ادا می کنند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تصریح کرد: فعالان رسانه ای در استان البرز با پوشش گسترده اخبار انتخابات تا امروز نقش موثری در آگاهی بخشی و معرفی کاندیداها به مردم داشته اند و در روز انتخابات نیز با ثبت حضور حماسی و غرور آفرین مردم بار دیگر به رسالت حرفه ای خود عمل می کنند.



تصاویر انتخابات پیشین، پشتوانه ای برای اعلام حمایت مردم از نظام است



وی گفت: این قشر فرهنگی در همه شرایط با ثبت و ضبط لحظه ها و رویدادهای حساس در ماندگاری و انتقال ارزشهای اسلامی به نسلهای آینده نقش عمده ای داشته اند.



وی تصریح کرد: حتی با استناد به همین تصاویر، می توان به علاقه مردم به نظام اسلامی و حضور برجسته در انتخابات پی برد و بر باطل بودن ادعاهای غربیها انگشت گذاشت.



حسینی همچنین با تاکید بر خلق حماسه ای دیگر در استان البرز اظهار داشت: مردم شریف البرز با هوشیاری و درایتی مثال زدنی و با انتخابی توام با شناخت، سرنوشت خویش را به دست خود رقم می زنند.