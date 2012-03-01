اصحاب رسانه ولایتمداری را با حضور گسترده در 12 اسفند اعلام می کنند

زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: اصحاب رسانه در 33 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد به شکل های مختلف پایبندی خود را نسبت به نظام نشان داده اند و در تمامی صحنه ها حضور داشته اند.
وی حضور حداکثری اصحاب رسانه در نهمین انتخابات مجلس را نشانه ای از ولایتمداری آنان دانست و افزود: با توجه به حساسیت انتخابات پیش رو انتظار می رود اصحاب رسانه همانند دوره های قبل حضور پررنگی در انتخابات داشته و نسبت به پوشش خبری این روز مهم اقدام کنند.
حسینی حضور در انتخابات را وظیفه همه مردم و مسئولان دانست و افزود: مردم با حضور در پای صندوق های رای قسمتی از دین خود را به نظام ادا می کنند.
وی حضور حداکثری اصحاب رسانه در نهمین انتخابات مجلس را نشانه ای از ولایتمداری آنان دانست و افزود: با توجه به حساسیت انتخابات پیش رو انتظار می رود اصحاب رسانه همانند دوره های قبل حضور پررنگی در انتخابات داشته و نسبت به پوشش خبری این روز مهم اقدام کنند.
حسینی حضور در انتخابات را وظیفه همه مردم و مسئولان دانست و افزود: مردم با حضور در پای صندوق های رای قسمتی از دین خود را به نظام ادا می کنند.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تصریح کرد: فعالان رسانه ای در استان البرز با پوشش گسترده اخبار انتخابات تا امروز نقش موثری در آگاهی بخشی و معرفی کاندیداها به مردم داشته اند و در روز انتخابات نیز با ثبت حضور حماسی و غرور آفرین مردم بار دیگر به رسالت حرفه ای خود عمل می کنند.
تصاویر انتخابات پیشین، پشتوانه ای برای اعلام حمایت مردم از نظام است
وی گفت: این قشر فرهنگی در همه شرایط با ثبت و ضبط لحظه ها و رویدادهای حساس در ماندگاری و انتقال ارزشهای اسلامی به نسلهای آینده نقش عمده ای داشته اند.
وی تصریح کرد: حتی با استناد به همین تصاویر، می توان به علاقه مردم به نظام اسلامی و حضور برجسته در انتخابات پی برد و بر باطل بودن ادعاهای غربیها انگشت گذاشت.
حسینی همچنین با تاکید بر خلق حماسه ای دیگر در استان البرز اظهار داشت: مردم شریف البرز با هوشیاری و درایتی مثال زدنی و با انتخابی توام با شناخت، سرنوشت خویش را به دست خود رقم می زنند.
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