اهل سنت خراسان شمالی همگام با سایر مردم در انتخابات پیش رو حماسه آفرینی می کنند

عبالحمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت در انتخابات نمایش عظیم ملت ایران و تداوم راه شهدای اسلام است.

وی گفت: به فضل الهی در روز 12 اسفند ماه مشارکت حداکثری مردم، بی سابقه و دشمن شکن خواهد بود.

امام جماعت مسجد ابوحنفیه بجنورد اظهار داشت: مردم اهل سنت خراسان شمالی از پیر و جوان، زن و مرد، در راستای اجرای فرامین مقام رهبری، در این انتخابات حضوری گسترده همراه با بینش و بصیرت خواهند داشت.

وی گفت: همه ما در کشور اسلامی ایران به دور از هر گونه اختلافات قومی و مذهبی، در سرنوشت جامعه خود شرکت می کنیم.

یزدانی در مورد مشخصات یک کاندیدای اصلح گفت: مهمترین مشخصه یک کاندیدای اصلح ولایتمداری و پیروی از رهنمود ها و فرمایشات مقام معظم رهبری است، زیرا کسی که در فعالیت های خود دستورات رهبری را به درستی انجام دهد به یقین اصلح ترین نماینده در نزد مردم خواهد بود.

امام جماعت اهل تسنن بجنورد در پایان از همه مردم خراسان شمالی خواست با حضور خود در انتخابات 12 اسفند برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بیافزایند.

