فردا سه هزار و 86 شعبه آماده اخذ رای مردم در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهارکرد: هرچند طبق قانون حداقل این زمان 10 ساعت است، اما در صورت اعلام نیاز شهرستان ها، درخواست تمدید زمان رای گیری را خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: از تمام واجدان شرایط تقاضا می شود برای انجام مهمترین کار حسنه و خیر و جلوگیری از ایجاد ازدحام در ساعات پایانی رای گیری، در اولین ساعات شروع اخذ رای به شعب مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی در مورد زمان اعلام نتایج رای گیری گفت: هر چند این زمان متناسب با تعداد نمایندگان منتخب شهرستان در مجلس خواهد بود، اما به نظر می رسد از نظر اجرای انتخابات برای اعلام نهایی نتایج تا ساعت 4 صبح روز شنبه 13 اسفند 90 تلاش می کنیم.

غفاری تمام ایرانیان متولد 12 اسفند 72 و قبل از آن را واجد شرایط رای دادن دانست و ادامه داد: به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن الزامی است.

وی خطاب به 54 هزار نفر اعضای سر صندوق های سراسر استان و اجرایی انتخابات گفت: این افراد باید ضمن همراه داشتن کارت و حکم ماموریت خود راس ساعت 7 صبح روز جمعه 12 اسفند، در محل شعب تعیین شده حضور به هم رسانند.