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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

سپهوند در گفتگو با مهر:

نماینده مجلس نباید اهل تساهل و تسامح باشد/ اجازه هیچ تخلفی نخواهیم داد

نماینده مجلس نباید اهل تساهل و تسامح باشد/ اجازه هیچ تخلفی نخواهیم داد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان با اشاره به ویژگیهای نماینده مجلس گفت: نماینده مجلس نباید اهل تساهل و تسامح باشد.

تیمور سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای کاندیدای اصلح اظهار داشت: یک نماینده اصلح باید در درجه اول متعهد و ملتزم به ولایت فقیه باشد.

وی با تاکید بر ضرورت شجاعت نماینده مجلس عنوان کرد: یک نماینده باید در مقابل مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی شجاعت ابراز نظر داشته باشد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان با تاکید بر اینکه نماینده مجلس نباید اهل تساهل و تسامح باشد، تصریح کرد: یک نماینده باید در مقابل جهانیان با شجاعت دیدگاههای نظام اسلامی را بیان کند.

سپهوند یادآور شد: انتخاب نمایندگان کارآمد، متخصص و متعهد زمینه تشکیل یک مجلس مقتدر را فراهم خواهد آورد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در قانون وظیفه نظارت بر کل فرآیند انتخابات را بر عهده دارد، عنوان کرد: شورای نگهبان از ابتدای کلید خوردن انتخابات در استان به صورت فعال مراحل مختلف را پیگیری و دنبال کرده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان با بیان اینکه بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون تاکید شده است، یادآور شد: در استان لرستان از ابتدای تیرماه فعالیت شورای نگهبان در زمینه انتخابات مجلس نهم آغاز شد.

سپهوند تصریح کرد: در این راستا هیئت نظارت لرستان در مهرماه تشکیل و همه فرآیند انتخابات به طور جدی و با دقت و حساسیت پیگیری شد.

وی با اشاره به آمادگی هیئت نظارت استان برای برگزاری باشکوه و پرشور انتخابات، تصریح کرد: عوامل هیئت نظارت استان آماده نظارت بر روند اجرای انتخابات در استان هستند و اجازه هیچ تخلفی را نخواهند داد.

کد مطلب 1548066

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