نگرانی دولت در تامین زیرساختهای مسکن مهر البرز برطرف می شود/ البرز در مسیر توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح مسکن مهر البرز و طرحهای کشاورزی و رونمایی از واکسن گامبرو در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت: در یکسال گذشته این پنجمین سفر محبوب امت و محمود ملت به البرز است که تاکنون نیز این سفرهای دستاوردهای ارزشمندی را به ارمغان آورده است.

وی افزود: انجام سفرهای استانی و چابک کردن سیستم اداری از خدمات ارزنده دولت نهم به شمار می رود.

این مدیر گفت: در سالهای 75 تا 85 رشد جمعیت استان البرز 4.2 درصد بوده است که به واسطه توسعه شهرها و امید به زندگی طبق آمار سرشماری امسال این رقم به 2.8 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در دهه فجر در این استان 26 طرح صنعتی افتتاح شد که توسعه و رونق اشتغال در این استان را به دنبال دارد.

فرهادی یادآور شد: ضریب جینی البرز نسبت به کل کشور وضعیت مناسبی است که امید می رود با رشد و توسعه امکانات روند بهتری را نیز دنبال کند.

زیرساختهای مسکن مهر البرز تامین می شود

استاندار البرز ادامه داد: مسکن مهر از یادگاریهای دولت در این استان است که در مجموع 113 هزار واحد مسکن مهر دراین استان در حال ساخت است که بخشی متعلق به تهران بوده و نگرانی شخص رئیس جمهوری مبنی بر تامین آب و برق و زیرساختها این تعداد واحد به طور جدی در حال پیگیری است.

فرهادی گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در مهر سال آینده مشکل زیرساختهای مسکن مهر استان البرز برطرف می شود و در حال حاضر چهار هزار واحد مسکن مهر در هشتگرد آماده بوده و 10 هزار واحد دیگر نیز برای اردیبهشت آماده می شود.

اعتبارات استانی البرز 4 برابر شده است

وی از افزایش چهار برابری اعتبارات استان خبر داد و گفت: نیاز استان بیش از این میزان اعتبار است.

وی از پیش بینی خود برای دستیابی استان البرز به یکی از رتبه های برتر کشور به جهت توسعه یافتگی نیز خبر داد و گفت: با مشارکت مردم و حمایت رئیس جمهوری مشکلات حل می شود.

استاندار البرز با اشاره به حضور مستمر وزیر مسکن و شهرسازی پیرامون پیگیری پروژه های فوق در استان گفت: کمتر پنج شنبه بوده است که وزیر راه و شهرسازی به البرز سفر نکرده باشد.

سفرهای وزیر راه و شهرسازی به البرز 45 مصوبه داشته است

وی با اشاره به 45 مصوبه سفرهای وزیر مسکن به این استان از بررسی روند اجرایی شدن این مصوبات نیز خبر داد.

وی با برشمردن فعالیت 12 موسسه تحقیقاتی و هفت شرکت داروسازی بزرگ دراین استان از قابیلت تبدیل البرز به قطب تحقیقاتی دانشگاهی کشور خبر داد.