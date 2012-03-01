انتخابات مهمترین زمینه مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود

دکتر محمد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی دخالت در تعیین سرنوشت خود است، تصریح کرد: این تعیین سرنوشت از طرف تک تک افراد جامعه نقش موثری در مشخص کردن مسیر اجتماعی جامعه ایفا می کند.



وی با بیان این که مسئله حاکم و این که قدرت سیاسی در دست چه کسانی باشد، یکی از مسائل بسیار مهم علم سیاست محسوب می شود، یادآور شد: از گذشته تا امروز مردم تلاش های گسترده ای را برای به دست آوردن حقوق خود در تعیین حاکم انجام دادند.



امکان مشارکت مردم در عرصه های مختلف از ثمرات مهم انقلاب است



ستوده در ادامه اظهار داشت: ملت ایران تا قبل از انقلاب به دلیل وجود نظام شاهنشاهی در کشور، امکان تعیین حاکم و سرنوشت سیاسی خود را نداشتند اما امروز یکی از ثمرات بسیار مهم انقلاب امکان مشارکت مردم در همه عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و ... است.



وی یادآور شد: و در این میان مهمترین راه مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات و تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.



اهمال در تعیین سرنوشت باعث به قدرت رسیدن عناصر بیگانه در کشور می شود



عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: اگر فرد و جامعه ای نسبت به تعیین سرنوشت خود اهمال کنند و بی تفاوت باشند، مسلما عناصر بیگانه و یا افرادی که در داخل به عنوان نیروهای خارجی و اهرم فشار قدرت های بیگانه هستند، قدرت را در دست خواهند گرفت.



وی ادامه داد: آن وقت است که مسیر حکومت و جامعه به سمتی سوق خواهد یافت که تامین کننده منافع ملی کشور نخواهد بود.

ستوده یادآور شد: از طرف دیگر جامعه ما یک جامعه اسلامی است و می طلبد تا ملت شکوه بالاتر و تلاش مضاعفی در تعیین سرنوشت و انجام مسئولیت شرعی و دینی خود داشته باشند.



وی اظهار داشت: اسلام تاکید می کند که سرنوشت هر انسان به دست خود و سرنوشت هر جامعه به دست خود آن جامعه است و خداوند حال و سرنوشت هیچ قومی را جز به دست خود آن قوم تغییر نخواهد داد.



یکی از کانال های اساسی در تعیین مسیر آینده، انتخابات پیش روست



عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ادامه تاکید کرد: ما نیز اگر می خواهیم کشوری پیشرو و توسعه یافته داشته باشیم و خواهان عدالت هستیم، یکی از کانال های اساسی در تعیین مسیر آینده، انتخابات سرنوشت سازی است که ملت ایران در پیش روی خود دارند.



وی یادآور شد: هر فرد برای این که بخواهند یکی از حقوق اساسی و حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشد و از این حق دفاع کند، باید در این انتخابات شرکت کند.

