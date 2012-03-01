30 هزار نفر عوامل برگزاری انتخابات در لرستان/ 12 اسفند جشن سیاسی ملت

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای سلامت انتخابات در استان لرستان، اظهار داشت: انتخابات یک پروژه و مسئله ملی و حیثیتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه مراحل مختلف برگزاری انتخابات در استان بر اساس تقویم زمانی ابلاغ شده از سوی ستاد انتخابات کشور پیگیری شده است، تصریح کرد: در این راستا ستاد انتخابات استان و به دنبال آن ستاد انتخابات شهرستانها در فرمانداریها تشکیل شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه همه مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم است، عنوان کرد: هر آنچه لازم است که در روز 12 اسفند انتخاباتی باشکوه و پرشور داشته باشیم فراهم است.

شریعت نژاد با اشاره به در نظر گرفتن هزار و 288 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان، عنوان کرد: همچنین بیش از 30 هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، پشتیبانی، بازرسی و امنیتی مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: عوامل هیئت اجرایی از میان همه اقشار مختلف مردم از بازاریان گرفته تا فرهنگیان و دانشگاهیان تشکیل شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با اشاره به اینکه فضای عمومی استان برای برگزاری انتخابات مطلوب است، افزود: با توجه به شور انتخاباتی حاکم بر استان انتخابات خوبی در پیش خواهیم داشت.

شریعت نژاد یادآور شد: با توجه به آخرین بررسیهای صورت گرفته به نظر می رسد مشکل خاصی به لحاظ اجرایی و امنیتی در جریان انتخابات وجود نداشته باشد و روز دوازدهم اسفندماه روز جشن ملی و سیاسی ملت ایران خواهد بود.