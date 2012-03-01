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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

رئوفی نژاد :

نتیجه انتخابات به نفع نظام و مردم است

نتیجه انتخابات به نفع نظام و مردم است

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: نتیجه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نفع مردم ، نظام و اقتدار حکومت است و باید این انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم برگزار شود .

محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخاباتی حوزه انتخابیه زنجان و طارم، فضای انتخابات در استان را یک فضای خوب و رضایت بخش عنوان کرد و افزود:این فضا باید در روز انتخابات از سوی هوادران و کاندیدها باید تداوم داشته باشد.

استاندار زنجان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را حساس و نیازمند دقت بالایی دانست و تاکید کرد : باید در شعب اخذ آرا، فضایی  توام باامنیت و سلامت برای حفظ آرامش مردم برقرار شود و شمارش آرا بر اساس زمانبندی باشد.

رئوفی نژاد، به شور و هیجان موجود در شهر ها و روستاها برای برگزاری انتخاباتی باشکوه اشاره و گفت: امروز همه مردم آماده حضور در پای صندوق های رای هستند .

وی افزود: سلامت و امنیت انتخابات را باید مسولان و هیات های اجرایی و نظارتی تامین کنند و این امنیت باید تا پایان انتخابات و اخذ رای و اعلام نتایج برقرار باشد .

رئوفی نژاد گفت: این انتخابات بسیار حساس است و باید مردم در یک فضای امن و آرام  به پای صندوقهای رای بروند .

وی اعلام نتایج آراء را بسیار حساس عنوان کرد و گفت : در روز شمارش آراء باید امنیت و دقت در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 1548071

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