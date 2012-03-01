به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شب گذشته آخرین زمان تبلیغات کاندیداها بود، شاهد اوج فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیداها و هواداران آنها بودیم. بسیاری از نقاط شهرها با انبوه جمعیت همراه بود و شور انتخاباتی همه جا را فراگرفته بود.

خیابان‌هایی که ستاد تبلیغاتی نامزدهای پرطرفدار در آنها واقع شده بود به علت هجوم جمعیت به اطراف آن ستادها قفل شده بود و عبور و مرور به سختی انجام می‌شد.

موتورسوارانی که با در دست داشتن پوستر تبلیغاتی کاندیدای خود خیابان‌های شهر را در اختیار خود گرفته بودند و سعی داشتند توجه مردم و عابرین را به خود جلب کنند.

بسیاری از خودروهای در حال عبور پوستر کاندیداها را بر شیشه ماشین خود نصب کرده بودند و برخی از خودروها به علت تعداد زیاد پوسترهای نصب شده روی آنها به یک تابلوی تبلیغاتی متحرک تبدیل شده است.

شهرها و روستاها مملو از تبلیغات و پوسترهای تبلیغاتی کاندیداها است و بسیاری از مغازه‌ها پوستر و تراکت‌های تبلیغاتی کاندیدای مورد علاقه‌خود را روی شیشه مغازه خود نصب کرده اند.

محافل مختلفی در همه جای شهر، از بازار گرفته تا ادارات، از مدارس گرفته تا دانشگاه‌ها ، از خیابان‌های شلوغ شهرها گرفته تا کوچه تنگ و تاریک روستا‌ها، همه و همه بحث انتخابات است و آنچه جلب توجه می‌کند عزم همه مردم برای حضور در انتخابات است.

در هر مغازه، اداره، شرکت، خانه و... وارد شوی بوی انتخابات را حس می‌کنی. همه حرف از حضور می‌زنند و پس از ان به دنبال انتخاب بین نامزدها هستند.

یکی ملاک انتخاب کاندیدای مورد نظرش را حزب سیاسی و راه او می‌داند، یکی ملاک انتخاب را علم و تجربه می‌داند و دیگری هم بر اساس روابطی که بین او و آن کاندیدا برقرار شده است، نامزد مورد نظرش را انتخاب می‌کند.

شاید یکی از مهمترین نکاتی که مردم برای انتخاب کاندیدا در برنامه‌های کاندیداها به دنبال آن هستند موضوع اشتغال است. بسیاری از مردم در بروشورهای تبلیغاتی کاندیداها به دنبال برنامه‌های ان کاندیدا برای بهبود وضعیت اشتغال هستند.

مشارکت مردم در انتخابات افزایش می‌یابد

فرماندار کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شور و شوق بالایی در شهرستان جنوبی استان بوشهر حاکم شده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش حضور مردم در انتخابات دارد.

تیمور یزدان‌شناس با اشاره به حضور 68 درصدی مردم در انتخابات حوزه جنوبی استان بوشهر در دوره گذشته اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنیم شاهد حضور 70 درصدی مردم این حوزه‌ها در انتخابات باشیم.

وی ادامه داد: شرایط برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در این حوزه مهیا شده است و مردم با حضور گسترده خود در این انتخابات توطئه‌های دشمنان برای کاهش حضور مردم در انتخابات را خنثی خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه کنگان، دیر و جم با بیان اینکه ۱۴۱ صندوق اخذ رأی در حوزه جنوب استان بوشهر آماده شده، افزود: ۶۰ صندوق ثابت و سیار در شهرستان کنگان، ۴۴ صندوق اخذ رأی در شهرستان جم و ۳۷ صندوق اخذ رأی در شهرستان دیر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۵۰۰ نفر در حوزه انتخابیه (اعم از هیئت اجرایی، نظارت، محافظین و…) مسئولیت اجرای برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

انتخاباتی پرشور در پیش داریم

فرماندار شهرستان دشتی نیز در رابطه با وضعیت انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان‌های دشتی و تنگستان اظهار داشت: شور و نشاط خاصی از انتخابات در این شهرستان حکم‌فرما شده است.

سید علی هاشمی اضافه کرد: مشارکت مردم شهرستان دشتی در انتخابات همواره از میزان بسیار بالایی برخوردار بوده است و پیش‌بینی‌ها نوید خلق حماسه‌ای دیگر دارد.

وی ادامه داد: این دوره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است از جهتی نخستین انتخابات است که بعد از دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود و دشمنان با طراحی گسترده همچنان بر طبل یأس و ناامیدی می‌کوبند و مدعی‌اند مردم از مسئولان و نظام ناامید شده‌اند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

هاشمی افزود: در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان 41 ستاد انتخاباتی شامل 27 ستاد برادر و 14 ستاد وی‍ژه خواهران در کمال نظم، آرامش و امنیت به فعالیت‌های تبلیغاتی پرداختند.

مردم هیچگاه نظام و انقلاب را تنها نمی‌گذارند

استاد دانشگاه‌های استان بوشهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: مردم همیشه به آرمان‌های امام و رهبری و ارزش‌های انقلاب پایبند هستند و هیچگاه نظام و انقلاب را تنها نگذاشته و نخواهند گذاشت.

کرامت علایی ادامه داد: مردم استان بوشهر همواره در همه میدان‌های دفاع از نظام و انقلاب در صحنه حاضر بوده‌اند. در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی همگام با دیگر نقاط کشور برای سرنگونی رژیم ستمشاهی تلاش کردند، در زمان جنگ در میادین نبرد حق علیه باطل حاضر شدند و در دیگر زمان‌ها هم با حضور در صحنه‌های راهپیمایی و انتخابات حضور خود را به جهانیان ثابت کرده‌اند.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها بیانگر حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات است و مردم ثابت خواهند کرد همواره در خط انقلاب به راه خود ادامه می‌دهند و حماسه ای دیگر را رقم خواهند زد.

همه نقاط استان بوشهر در انتظار خلق حماسه

از سراسر استان بوشهر خبرهایی از آمادگی حضور پرشور مردم به گوش می‌رسد و همه مردم برای خلق حماسه‌ای جاودان حاضر هستند. همانطور که در 33 سال گذشته حضور مردم در انتخابات باعث بقای انقلاب و نظام شده است، در این انتخابات نیز شاهد حضور مردم خواهیم بود.

پیش‌بینی‌ها حکایت از حضور گسترده، پرشور و شعور مردم در انتخابات دارد. در این زمانی که دشمنان تلاش بسیار زیادی برای کاهش حضور مردم در انتخابات دارند، مردم از روی بصیرت به ندای رهبر خود لبیک گفته و برای حضور در انتخابات بی‌تابی می‌کنند.

مردم برای حضور خود دلایل مختلفی را ذکر می‌کنند. یکی هدف از حضور خود را خنثی کردن توطئه های دشمنان نظام و انقلاب می‌داند، یکی دخالت در تعیین سرنوشت کشور را دلیل حضورش در انتخابات می‌داند و دیگری نیز لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های امام راحل را دلیلی محکم برای حضور خود می‌داند.

آنچه مسلم است، به ‌رغم تلاش‌های گسترده‌‌ای که گروه‌های معاند داخلی و دشمنان خارجی برای کاهش حضورمردم در انتخابات انجام داده‌اند، باز هم شاهد حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات خواهیم بود.

مردم استان بوشهر همگام با سایر نقاط کشور در انتخابات حاضر خواهند شد تا ثابت کنند که هستند و برای اینده کشور خود احساس مسئولیت می‌کنند و نمایندگان خود را از روی بصیرت و آگاهی انتخاب خواهند کرد.

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گزارش: آیناز رضایی