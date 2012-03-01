بخش خبر تلویزیونی صدا و سیمای البرز تا پایان سال راه اندازی می شود

ناصر صفار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: بخش خبر تلویزیونی در محل فعلی صدا و سیما و تا پیش از آغاز سال جدید به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات و تقویت روحیه مشارکت حداکثری اذعان داشت: تلاشها برای راه اندازی این بخش پیش از انتخابات بود تا با پوشش اخبار مربوط به آن علاوه بر اینکه زمینه مشارکت حداکثری فراهم شود، مردم در جریان لحظه به لحظه انتخابات در استان البرز قرار بگیرند که متاسفانه میسر نشد.

صفار افزود: اما با پیگیریهای صورت گرفته و تجهیز امکانات، بخش خبر سیمای استانی تا پایان سال 90 راه اندازی می شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان البرز ادامه داد: اخبار مربوط به سفرهای نوروزی در سال جدید و از طریق بخش خبر تلویزیونی شبکه استانی البرز به اطلاع شهروندان می رسد و مردم می توانند از این طریق اخبار را پیگیری کنند.

صفار آغاز به کار این بخش را گامی در نزدیک تر شدن به راه اندازی همه بخشهای صدا و سیمای استان البرز برشمرد و اظهار داشت: برخورداری از صدا و سیمای استانی مطالبه به حق شهروندان است که با جدیت دنبال می شود؛ اما در شرایط فعلی فقط نوید آغاز بخش خبر تلویزیونی را می توانیم بدهیم.

وی ابراز امیدواری کرد به زودی سیمای استانی نیز به بهره برداری برسد.