مردم زاهدان فردا حماسه بزرگ دیگری خلق می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی پنجشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون به دور از نگاه‌ های شخصی، قومی، مذهبی، حزبی و گروهی عملیات اجرایی انتخابات در نهایت آرامش و امنیت انجام شده است.

وی گفت: با تدابیر اندیشیده شده، استان از امنیت کامل برای برگزاری انتخابات پرشور مجلس برخوردار است.

وی افزود: فضای موجود در زاهدان نشان دهنده حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس است.

فرماندار زاهدان بیان داشت: از مجموع 53 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه زاهدان، 31 نفر اهل سنت و 22 نفر شیعه ثبت ‌نام کردند که از این تعداد 20 نفر مورد تایید قرار گرفته و به هیئت نظارت معرفی شدند.

وی افزود: هیئت نظارت پس از بررسی های لازم، صلاحیت 12 نفر را به‌ عنوان نامزدهای انتخاباتی حوزه زاهدان تایید کرد که از این تعداد دو نفر انصراف دادند.

صادقی اظهار داشت: 159 صندوق اخذ رای در زاهدان آرای مردم را جمع آوری می کنند که از این تعداد 20 شعبه سیار و 139 شعبه ثابت است.

وی گفت: افزون بر یک هزار و 700 نفر اعم از نماینده فرماندار، اعضای شعب، رابطان رایانه، محافظ و غیره در برگزاری انتخابات این حوزه فعالیت دارند.

وی افزود: براساس ارزیابی‌ ها و نظرسنجی ‌های صورت گرفته، ملت ایران به خصوص مردم سیستان و بلوچستان 12 اسفند با حضور آگاهانه و حداکثری خود مانند راهپیمایی 22 بهمن به صحنه خواهند آمد و مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام می زنند.