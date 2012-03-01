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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

صادقی:

مردم زاهدان فردا حماسه بزرگ دیگری خلق می کنند

مردم زاهدان فردا حماسه بزرگ دیگری خلق می کنند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه زاهدان گفت: مردم زاهدان فردا با حضور حداکثری خود در پای صندوق های اخذ رای حماسه ای بزرگ خلق می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی پنجشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون به دور از نگاه‌ های شخصی، قومی، مذهبی، حزبی و گروهی عملیات اجرایی انتخابات در نهایت آرامش و امنیت انجام شده است.

وی گفت: با تدابیر اندیشیده شده، استان از امنیت کامل برای برگزاری انتخابات پرشور مجلس برخوردار است.

وی افزود: فضای موجود در زاهدان نشان دهنده حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس است.

فرماندار زاهدان بیان داشت: از مجموع 53 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه زاهدان، 31 نفر اهل سنت و 22 نفر شیعه ثبت ‌نام کردند که از این تعداد 20 نفر مورد تایید قرار گرفته و به هیئت نظارت معرفی شدند.

وی افزود: هیئت نظارت پس از بررسی های لازم، صلاحیت 12 نفر را به‌ عنوان نامزدهای انتخاباتی حوزه زاهدان تایید کرد که از این تعداد دو نفر انصراف دادند.

صادقی اظهار داشت: 159 صندوق اخذ رای در زاهدان آرای مردم را جمع آوری می کنند که از این تعداد 20 شعبه سیار و 139 شعبه ثابت است.

وی گفت: افزون بر یک هزار و 700 نفر اعم از نماینده فرماندار، اعضای شعب، رابطان رایانه، محافظ و غیره در برگزاری انتخابات این حوزه فعالیت دارند.

وی افزود: براساس ارزیابی‌ ها و نظرسنجی ‌های صورت گرفته، ملت ایران به خصوص مردم سیستان و بلوچستان 12 اسفند با حضور آگاهانه و حداکثری خود مانند راهپیمایی 22 بهمن به صحنه خواهند آمد و مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام می زنند.

کد مطلب 1548075

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