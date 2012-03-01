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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

جهاد اسلامی فلسطین:

هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره توافقاتی که قبلا ساف با رژیم صهیونیستی انجام داده است بر عدم مشروعیت این توافقات از سوی جنبش متبوعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ،"زیاد النخاله" معاون دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین گفت: تا زمانی که سازمان آزادی بخش اسرائیل را به رسمیت می شناسد هرگز به آن نخواهیم پیوست و از حقوق تاریخی خود کوتاه نمی آییم.

وی افزود: پیمان اسلو و همه توافقات میان سازمان آزادی بخش و اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و سازمان آزادی بخش مسئول از دست رفتن بخشی از اراضی فلسطین است.

النخاله بیان کرد: همه توافقات بدون رضایت مردم فلسطین صورت گرفته و اگر مجبور به سازش شویم این موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.

وی در تشریح اوضاع مقاومت گفت: همه گروههای فلسطینی درباره اینکه غزه تحمل جنگ جدیدی را ندارد به توافق رسیده اند. مقاومت هر چند در شرایط آرمانی نیست اما نباید تحت هیچ بهانه ای متوقف شود.

کد مطلب 1548076

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