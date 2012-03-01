هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ،"زیاد النخاله" معاون دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین گفت: تا زمانی که سازمان آزادی بخش اسرائیل را به رسمیت می شناسد هرگز به آن نخواهیم پیوست و از حقوق تاریخی خود کوتاه نمی آییم.
وی افزود: پیمان اسلو و همه توافقات میان سازمان آزادی بخش و اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و سازمان آزادی بخش مسئول از دست رفتن بخشی از اراضی فلسطین است.
النخاله بیان کرد: همه توافقات بدون رضایت مردم فلسطین صورت گرفته و اگر مجبور به سازش شویم این موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.
وی در تشریح اوضاع مقاومت گفت: همه گروههای فلسطینی درباره اینکه غزه تحمل جنگ جدیدی را ندارد به توافق رسیده اند. مقاومت هر چند در شرایط آرمانی نیست اما نباید تحت هیچ بهانه ای متوقف شود.
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