حضور گسترده در انتخابات نشان دهنده عمق بینش سیاسی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه درخصوص حضور مردم در انتخابات 12 اسفندماه بیانیه ای صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: حضور پرصلابت و گسترده ملت شریف ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اساسی تصمیم گیری در نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دهنده عمق معرفت دینی و بینش سیاسی آنان است.

در ادامه بیانیه استاندار می خوانیم: مردم همیشه در صحنه ی استان کرمانشاه نیز همچون تمامی ادوار پیشین از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره نشان داده اند که نه تنها در عرصه ی پاسداری از مرزهای جغرافیایی میهن عزیز اسلامی، بلکه در عرصه های متعدد تاریخی و سرنوشت ساز کشور نیز با حضوری گسترده و باشکوه در تعیین سرنوشت خویش نقش آفرین بوده و خواهند بود.

استاندار کرمانشاه در این بیانیه می افزاید: اینجانب به عنوان خادم این مردم غیور، ضمن دعوت از رسانه ها، روابط عمومی ها و یکا یک اعضای جامعه اطلاع رسانی استان برای ایجاد زمینه ی حضور آگاهانه، پرشور و حداکثری مردم در پای صندوق های رأی، از فرد فرد هم استانی های عزیز برای حضوری حماسی و دشمن شکن در این عرصه دعوت نموده و یقین دارم که کرمانشاهیان همیشه سر افراز، این بار نیز از این فرصت تاریخی برای افزودن برگ زرین دیگری بر پرونده ولایتمداری، التزام و تعهد خویش به آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی استفاده نموده و موجبات دلگرمی مقام معظم رهبری و همچنین خادمین صدیق خویش در دولت خدمتگزار، و سرخوردگی سردمداران نظام استکبار جهانی را فراهم خواهند نمود.

ملت ایران جمعه دموکراسی واقعی را به جهان نشان می دهند

امام جمعه کرمانشاه به مناسبت انتخابات 12 اسفندماه 90 بیانیه ای صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه می خوانیم: در عصری که همه تصمیمات در کشور های مدعی دموکراسی همچون آمریکا و انگلیس توسط عده ای اندک گرفته می شود و مردم آنها نمی توانند ذره ای در این مسایل دخالت کنند، جمهوری اسلامی ایران پس از 30 سال دوباره مردمسالاری دینی را که کاملترین دموکراسی در دنیا است را به جهانیان نشان خواهد داد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه این بیانیه می افزاید: فردا همه خواهند دید که 75 میلیون جمعیت ایران هر کدام به نحوی در سرنوشت خود دخیل هستند و خود با اختیار خود می توانند سرنوشت کشور خود را رقم بزنند.

در بیانیه آیت الله علما آمده است: بزرگترین شعار انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری این نهضت تصمیم گیری مردم بر کشور و حضور حداکثری در چنین اموری بوده است و امروز نیز مقام معظم رهبری بر حضور حداکثری تاکید دارند و انشا ءالله فردا نیز چنین حضوری همچون گذشته به خلق حماسه ای دیگر تبدیل می شود.

امام جمعه کرمانشاه در این بیانیه آورده است: 12 اسفند ماه سال 1390 نیز یوم الله دیگری است در تاریخ این مرز و بوم و یکی از برجسته ترین روزهای انقلاب اسلامی ایران خواهد بود و این از افتخارات این نظام است که در طول سی سال انقلاب اسلامی حدود 30 انتخابات برجسته انجام شده است که مردم مستقیما در امور کلان کشور شرکت داشته اند.

آیت الله علما در پایان خطاب به مردم استان کرمانشاه، آورده است: انشاالله مردم مومن، بیدار و غیور استان کرمانشاه نیز همچون سالهای گذشته و همزمان با سراسر کشور یک حضور حداکثری را به نمایش خواهند گذاشت و همه کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند به پای صندوقهای رای بیایند و علاوه بر اینکه از حق خود دفاع کرده اند مهر باطلی بر دهان بیگانگان و دشمنان این نظام مبنی بر گزافه گویی های اخیر آنها در خصوص این انتخابات خواهند زد.