308 شعبه اخذ رای در خرم آباد در نظر گرفته شد/ تاکید بر اصل بی طرفی

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مردم ایران با مشارکت در همه عرصه ها و به ویژه در عرصه انتخابات علاوه بر پشتیبانی از نظام علاقمندی خود را به حضور در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی به جهانیان نشان داده اند.

وی از مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و بیان داشت: انتخابات در ایران با انتخاباتهایی که در سایر کشورها برگزار می شود کاملا متفاوت است چرا که در کشور ما مردم خود سرنوشت خود را انتخاب و در تمام مراحل اجرایی آن نقش فعال دارند.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه در راستای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خرم آباد بیش از 5 هزار نفر فعالیت دارند، عنوان کرد: همچنین در مجموع 308 شعبه ثابت و سیار انتخاباتی در این حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است.

ولی پوری تصریح کرد: از مجموع شعبه های سیار و ثابت اخذ رای 157 شعبه رای در شهرستان خرم آباد و 51 شعبه اخذ رای برای شهرستان دوره چگنی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وظایف نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای یادآور شد: دین محوری، عزت نفس، قانون محوری، امانتداری و برگزاری انتخابات سالم از جمله وظایف نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای است.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: اجرای دقیق قانون انتخابات توسط عوامل اجرایی انتخابات یکی از وظایف مهم این افراد محسوب می شود.

ولی پوری با تاکید بر اینکه هیچ یک از عوامل اجرایی انتخابات مجاز به جانبداری از نامزد انتخاباتی خاصی نیستند، بیان داشت: عوامل اجرایی انتخابات باید با رعایت اصل بی طرفی و قانون گرایی زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم آورند.

وی یادآور شد: تمام مراحل توجیهی و آموزشی نمایندگان فرماندار، کاربران رایانه و عوامل اجرایی انتخابات در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و با نشاط در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است.

فرماندار خرم آباد گفت: در حال حاضر تمامی مراحل آماده سازی شعب اخذ رای صورت گرفته و امکانات لازم در این زمینه نیز فراهم شده است.