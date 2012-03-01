بهره برداری از 27 پروژه منابع طبیعی در قم/ احداث بزرگترین پارک جنگلی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عفتان پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری که در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم برگزار شد، با بیان اینکه به مناسبت جشن درختکاری استاندار قم به همراه برخی از مدیران استان در مجتمع آموزشی پژوهش امام علی(ع) سپاه حضور خواهند یافت گفت: توزیع بیش از 250 هزار اصله درخت کاج، زبان گنجشک، زیتون تلخ، پده و... در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و توزیع پنج هزار اصله دیگر درمحل نماز جمعه از جمله برنامه‌های این هفته خواهد بود.



تشریح برخی برنامه‌های هفته منابع طبیعی



وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های هفته منابع طبیعی امسال فرهنگ سازی و آموزش دانش آموزان استان است، بیان داشت: بیش از دو هزار و 700 دانش آموز راهنمایی و ابتدایی آموزش‌های مناسبی در زمینه حفظ مراتع و جنگل‌ها و.. در طول این هفته خواهند دید.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم از اجرای زنگ سبز در یکی از مدارس استان خبر داد و گفت: رژه خودروهای حفاظتی به سمت استانداری به مناسبت روز منابع طبیعی و حفاظت و قانون در روز چهارشنبه هفدهم اسفندماه از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.



وی با بیان اینکه روز منابع طبیعی، مدیریت پایدار سرزمین، کاهش اثرات بلایای طبیعی یکی دیگر از روزهای این هفته نام گرفته است، گفت: در روز هیجدهم اسفندماه در شهر جعفرآباد جشن افتتاحیه 27 پروژه خود را با حضور استاندار و برخی از مدیران برگزار خواهیم کرد و کنترل سیلاب و رسوب این بخش را جشن خواهیم گرفت.



عفتان از کنترل سیلاب و رسوب وشنوه خبر داد و بیان داشت: با اجرای 10 سازه توری سنگی در بخش جعفرآباد به میزان 450 هکتار باعث حفظ منابع طبیعی و مراتع این بخش شدیم.



بهره برداری از بزرگترین پارک جنگلی در قم



وی با تاکید براینکه بزرگترین پارک جنگلی قم در ابتدای جاده قم – گرمسار افتتاح خواهد شد، بیان داشت: این پارک جنگلی با 450 هکتار و با تخصیص بودجه 4 میلیارد تومانی سفر مقام معظم رهبری در اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد .



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با تشریح این مطلب که در زمان قبل از انقلاب اسلامی تنها 300 هزار هکتار اراضی کشور سند ملی ثبت شده داشت، افزود: امروز با پیگیری هایی که مسئولان مربوطه انجام داده اند بیش از 130 میلیون هکتار از اراضی دارای سند ملی است.



وی با بیان اینکه ممیزی اراضی دولتی وظیفه حاکمیتی ماست، اظهار داشت: آب و خاک مضامین کاری ما را تشکیل می دهند و این دو عنصر هم جزء زیربنای حیاتی انسان هستند.



برگزاری جشن انفال در قم



عفتان از برگزاری جشن انفال در فرودین ماه سال آینده خبر داد و بیان داشت: در این جشن سند دار شدن همه املاک دولتی دراستان را جشن می گیریم.



وی از کنترل و شناسایی منشاء های گرد و غبار در استان قم خبر داد و بیان داشت: بیش از 600 هکتار از اراضی شهر جعفریه را طی سال جاری بیابان زدایی کردیم.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با اعلام این خبر که کشت بادام کوهی را در جاده قم - تهران آغاز کردیم، گفت: درسال جاری چهار پروژه مهم به ارزش پنج میلیارد تومان اجرایی کردیم که اعتبارات عمرانی آن نسبت به سال گذشته 85 درصد رشد نشان می‌دهد.

