بهره مندی 852 مددجو کمیته امداد اردبیل از تسهیلات اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اردبیل عنوان کرد: برای بهره مندی این تعداد افراد از تسهیلات اشتغالزایی بیش از 30 میلیارد و 528 میلیون ریال در قالب تسهیلات مشاغل خانگی به مددجویان پرداخت شده است.

وی سقف تسهیلات اعطائی به هر مددجو را 50 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در سالجاری نیز160میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به خانواده‌های تحت پوشش اعطا شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد اردبیل علاوه بر خانواده های تحت حمایت، سایر اقشار نیازمند نیز متقاضی دریافت تسهیلات وام مشاغل خانگی هستند که در صورت مستحق بودن با ارائه‌ مدارک لازم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

آغاز جشن نیکوکاری در اردبیل



زلالی همچنین از آغاز برگزاری جشن نیکوکاری از 14 اسفندماه همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل خبر داد.

به گفته وی مردم استان سال گذشته 5 میلیارد ریال در آستانه سال نو به محرومان کمک کردند.

این مسئول از مردم استان خواست کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0104989786009 نزد بانک ملی واریز کنند.

