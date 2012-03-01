به گزارش خبرگزاری مهر، متن برنامه چهار ساله محمدحسین قریب که به طور مفصل و همراه با نمودار و جداول مختلف و با عنوان چشم انداز ، اهداف و برنامه های پیشنهادی سال 1391 تا 1394 و با شعار اخلاق مداری، تفکر حرفه ای و همبستگی ملی در اختیار گروه ورزشی مهر قرار گرفته به شرح زیر است:

مقدمه

فوتبال در جهان امروز از یک ورزش خاص به یک پدیده جهان شمول وبی بدیل تبدیل شده است. کشورهای توسعه یافته برای استفاده از این پدیده قدرتمند، برنامه های ویژه ای پیش بینی نموده اند که در توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه زیرساخت ها ، توسعه صنعت توریسم ،افزایش درآمد سرانه ملی و... نقش بسزایی ایفاء میکند. باتوجه به اهمیت فوتبال تعیین رویکردهای محوری توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای کشورهای دیگر وارائة رویکردهای مناسب برخاسته از ارزش های حاکم بر جامعه وظیفه اصلی فدراسیون فوتبال میباشد.

فوتبال پدیده ای چند وجهی

بسیاری فوتبال را به عنوان «ورزش اول» و «پرطرفدارترین ورزش ایران» نام می‌برند. در زندگی بسیاری از ایرانیان فوتبال بروز و ظهور دارد. که نماد آنها را می توان در رسانه های مختلف دیداری، شنیداری و نوشتاری ملاحظه کرد. فوتبال به عنوان یک پدیده، دارای کارکردهای زیادی می باشد که شناخت این کارکردها و نحوه تعامل آنها با پدیده های اجتماعی می تواند برای بسیاری از معضلات جامعه مشکل گشا باشد.

در اوایل و تا مدتها کارکرد اصلی و چه بسا تنها کارکرد فوتبال سرگرمی و لذت بود اما با گذشت زمان از تاثیر گذاری این کارکرد کاسته و به کارکردهایی نظیر کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افزوده شد به طوریکه فوتبال تبدیل به پدیده ای شده است که توانسته کل جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

کارکرد اجتماعی

یکی از کارکردهای ورزش بالا بردن نشاط و همبستگی ملی است و کشورهایی که از تعدد اقوام برخورداند، از ورزشهای گروهی و بویژه از فوتبال بعنوان بالا بردن وحدت ملی استفاده می کنند و اگر امروزه فوتبال به عنوان نمادی برای ”جهانی شدن ” نام برده می شود برای این است که تمامی بازیکنان از نژادها ، قوم ها ، مذاهب ، ملیتها ، کشورها و فرهنگ های مختلف را دور هم جمع می کند و تحت قواعد یکسان و جهانی به مسابقه می پردازند.

بیاد داریم که در روز هشتم آذر ماه 1376 مردم ایران پس از موفقیت تیم ملی فوتبال در برابر تیم استرالیا، با شور و شوقی کم نظیری به شادمانی و پایکوبی پرداختند . این شور وشوق در ایران شاید کم سابقه بود از آن زمان تا کنون مردم بعد از هر پیروزی به خیابانها آمده و با واکنش های عاطفی شادمانی می کنند . اما طرف دیگر این قضیه نیز صادق است، گاهاً می بینیم که همین رفتارها مسیر دیگری یعنی ناهنجاری در پیش می گیرد.

ناهنجاریها و آشوب های بعد از فوتبال امروزه بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها بعد از برگزاری فوتبال می باشد . درست است که یکی از کارکردهای ورزش ارتقای شادابی و نشاط ملی است ولی همین نشاط موقعی به بحران تبدیل میشود که جوانان جزء بهانه فوتبال چیزی برای بروز شادی و هیجانات خود پیدا نکنند. امروزه فوتبال برای تماشگران به عنوان وسیله ای برای تخلیه هیجانات مورد استفاده قرار می گیرد و اگر درست هدایت شود از آسیب های که ممکن است بر اجتماع وارد سازد ، کم خواهد نمود.

کارکرد سیاسی

بسیاری از سیاستمداران معتقدند برای برقراری رابطه بین دو کشور ، یکی از بهترین ابزار و وسیله ها فوتبال است. این امر نشان می دهد که این ورزش گروهی برای مقاصد سیاسی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، چرا که مسابقه بین دو تیم کشور در واقع مسابقه بین دو ملت است. دست دادن بازیکنان دو کشور با یکدیگر، لباس عوض کردن، دادن هدیه به یکدیگر و حضور مسئولین رده بالای کشور در بازی فوتبال می تواند زمینه ایجاد نوعی رابطه بین کشور ها باشد .

کارکرد اقتصادی

یکی از کارکردهای فوتبال، بهبود وضعیت اقصادی کشورها می باشد. فوتبال بعنوان بخش پیشتاز ورزش، می تواند اقتصاد را رونق بخشد. چرا که فوتبال در زمینه ایجاد نیروی انسانی سالم نقش مهمی ایفا می کند و همچنین به انسانها یاد می دهد تا چگونه برای رسیدن به اهداف خود مشکلات را کنار گذاشته و بر تنبلی فائق آمده و بصورت گروهی در جهت تحقق اهداف فعالیت نمایند.

در بعد کلان نیز کارکرد اقتصادی می تواند برکل جامعه تاثیر گذار باشد. اگر عده ای از فوتبال بعنوان صنعت یاد می کنند، برای این است که دارای کارکردهای مناسب در جهت اشتغال زایی، افزایش درآمد سرانه و ... می باشد. بعنوان مثال حدوداً سه ماه قبل از برگزاری جام جهانی در آلمان کلیه هتل های این کشور رزرو شده و دو میلیون توریست وارد این کشورشده است و برای نزدیک به 20 هزار نفر شغل موقت ایجاد شده است و بر اساس همین شواهد کارشناسان معتقدند بعد از برگزاری جام جهانی نرخ رشد ناخالص ملی آلمان افزایش یافت که در بهبود نسبی اوضاع اقتصادی این کشور نقش مهمی داشت.

کارکرد فرهنگی

یکی دیگر از کارکردهای فوتبال، کارکردهای فرهنگی آنست که با رعایت اصول تعلیم و تربیت و مدیریت می تواند در جهت رعایت قانون، انضباط، صمیمیت و تلاش گروهی برای رسیدن به موفقیت اثر گذار باشد. بطور مثال برگزاری جام جهانی فرصتی را برای کشورها بوجود می آورد که تمدن و فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کنند.

فوتبال امروزه دنیا وفرهنگ خود را می سازد و قواعد خاص خود را بر ملت ها حاکم می نماید. ما خاطرات جام جهانی سال 2006 آلمان را از یاد نبردیم و هنوز هم عکس ها و پوسترهای آن دوره را دربسیاری از فروشگاهها و منازل می توان مشاهده کرد. در اکثر رقابتها قبل از شروع بازی در کنار اجرای زنده موسیقی، نقشه و موقعیت جغرافیای و جمعیت و آثار باستانی تیم های حاضر از طریق رسانه ها به مردم ارائه می شود.

برای بسیاری از جامعه شناسان فوتبال شکل کوچک شده ای از جامعه است که در آن می توان به ویژگیهای افراد آن جامعه دست یافت. مطمئناً رفتار بازیکنان و تماشاگران حامی آنها و نوع برخورد با یکدیگر می تواند نشان دهنده جزئی از رفتارهای یک ملت باشد.

اهداف فدراسیون

1- گسترش و توسعه پایدار فوتبال و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین ارتقاء، نظارت و کنترل برنامه‌های آن در سراسر کشور با هدف توسعه و تعمیم بازی جوانمردانه، اتحاد و یگانگی، ارتقاء ارزش‌های انسانی، فرهنگی و آموزشی بخصوص از طریق برنامه‌ توسعه و جوانان.

‬2- حمایت از منافع اعضاء.

3- احترام به مفاد اساسنامه فیفا و جلوگیری از نقض قوانین، مقررات، کدهای اخلاقی، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط فیفا، کنفدراسیون ‌و فدراسیون و همچنین احترام به قوانین بازی و حصول اطمینان از اینکه کلیه اعضاء از قوانین یاد شده تبعیت و پیروی می نمایند.

4- جلوگیری از بروز اقدامات و گسترش روش‌ها و رویه‌هایی که تمامیت و یکپارچگی مسابقات و فعالیت‌ها را به خطر بیندازد و یا به شکلی، حقوق فدراسیون را تضییع و زیر سوال می‌برد.

5- مبارزه علیه خشونت، تبانی، فعالیت های غیر قانونی، نژاد پرستی، دوپینگ و هر نوع تبعیض.

‬6- حمایت مادی و معنوی از بازیکنان و سایر دست اندرکاران این رشته.

وظایف فدراسیون

1- سازماندهی کلیه مسابقات در سطح ملی و برگزاری و نظارت بر کلیه مسابقات رسمی و دوستانه در سراسر کشور بر اساس قوانین و مقررات مشخص و دقیق.

2- تدوین قوانین و مقررات فنی و عمومی لازم و حصول اطمینان از اجرای آن.

3- مدیریت کلیه ارتباطات بین المللی ورزش که در ارتباط با فدراسیون است.

4- میزبانی و یا شرکت در مسابقات بین المللی و سایر مسابقات در کلیه سطوح.

5- حصول اطمینان از اینکه تمامی اعضا، باشگاه ها، بازیکنان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی،‌کادر فنی،‌ مدیران، مدیران فنی و بدنسازان، فیزیوتراپها، آژانس های بازیکنان، آژانس های برگزاری مسابقات و تمام دیگر افراد مرتبط، به اساسنامه، مقررات،‌کدهای اخلاقی و دستورالعملهای فدراسیون، کنفدراسیون و فیفا احترام می گذارند.

6- توسعه و نظارت بر مدارس فوتبال

7- انطباق مقررات فنی و مسابقاتی رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی با آخرین مقررات بین المللی که توسط برد بین المللی به تصویب می رسد.

8- برگزاری و نظارت بر کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و تکمیلی به منظور ارتقا سطح دانش، تجارب و توانمندی مربیان، داوران، مدیران وسایر دست اندرکاران.

9-گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور در رده‌های سنی مختلف به منظور تشکیل تیم‌های ملی بر مبنای دستورالعمل‌های مصوب انتخاب ورزشکاران ملی.

10- طراحی نظام ملی کشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت بر اجرای آن.

11- نظارت بر فرآیند برگزاری لیگ‌های مختلف در سراسر کشور.

12- برگزاری یا شرکت فعال در مجامع بین‌المللی، کنگره‌های علمی، تحقیقاتی و دوره‌های آموزشی.

13- تهیه و تدوین برنامه بلندمدت، میان مدت و تدوین برنامه‌ و تقویم عملیاتی و اجرای آن.

14- تعیین مربیان تیم‌های ملی و نظارت بر نحوه عملکرد و پشتیبانی تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف بر اساس دستورالعمل های مربوطه.

15- توسعه و به روز رسانی ICT و بانک اطلاعات و آمار ورزشی.

16- صدور مجوز و نظارت فنی بر فعالیت‌های رشته های تحت پوشش در قلمرو ارگان‌ها، نهادها، موسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی عضو.

17- تشکیل کمیته های دائمی و موقت مختلف در فدراسیون.

18- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین‌المللی.

19- سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی عملکرد هیات‌های فوتبال استانها.

20- انجام فعالیت‌های بازاریابی، اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، تجاری، تبلیغاتی و درآمدزایی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون.

21- تلاش در جهت جذب کمک‌های مردمی و خدمات داوطلبانه.

22- تلاش برای پوشش کلیه گروه‌ها و ورزشکاران رشته مربوطه به عنوان عضو.

23- تلاش جهت کسب کرسی‌های بین‌المللی و حفظ آن.

24- صدور مجوز فعالیت در کلیه زمینه‌ها در رشته‌های تحت پوشش برای اعضا.

25- بررسی صلاحیت و صدور مجوز فعالیت متقاضیان نمایندگی‌های مرتبط با رشته های تحت پوشش نظیر نقل و انتقالات، برگزاری مسابقات و غیره.

نگاهی به وضعیت فوتبال در وضع موجود

الف - امور فنی

تیم ملی فوتبال بزرگسالان: حذف از رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2012

تیم ملی فوتبال امید: حذف از مرحله مقدماتی با اشتباه فدراسیون فوتبال

تیم ملی فوتبال جوانان : حذف از مرحله مقدماتی جام جهانی 2010

تیم ملی فوتبال نوجوانان: حذف در بازیهای قهرمانی آسیا 2011

تیم ملی فوتسال: صعود به دور دوم و مقام ششم در رده بندی

تیم ملی فوتبال ساحلی: حذف در دور مقدماتی جام جهانی

تیم ملی فوتبال بانوان: حذف به دلیل عدم هماهنگی برای پوشش اسلامی

تیم ملی فوتسال بانوان: نایب قهرمانی غرب آسیا 2011

لیگ قهرمانان: کاهش دو سهمیه ایران بدلیل ضعف در ارائه اطلاعات و عدم پیگیری در توسعه زیر ساخت ها

ب- امور اقتصادی

چالشهای اساسی نسبت به کسب درآمد پایدار برای باشگاهها

عدم تناسب بین بودجه جاری و سرمایه گذاری باشگاهها

اهداف کلان

اصلاح ساختار بودجه ای فدراسیون و باشگاه ها

استاندارد سازی و بهبود وضعیت امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری فوتبال کشور براساس شاخص های AFC

بهبود وضعیت فوتبال در تمامی رده های سنی جهت قهرمانی در رقابتهای آسیا و حضور مداوم در جام جهانی (فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی)

ارتقاء سطح علمی مدیران، مربیان و داوران فوتبال کشور

ایجاد پورتال جامع فوتبال کشور و استفاده از فناوری اطلاعات

برنامه های کوتاه مدت یکساله

صعود به بازیهای جام جهانی برزیل 2014

قهرمانی فوتسال آسیا و صعود به جام جهانی 2012 تایلند

میزبانی مسابقات نوجوانان آسیا در سال 1391

صعود تیم های نوجوانان و جوانان به رقابتهای جهانی

اقدامات لازم در جهت افزایش سهمیه حضور در باشگاههای آسیا

توجه ویژه به فوتبال و فوتسال یانوان برای ارتقا در رنکینگ فیفا و تلاش بمنظور رفع موانع بانوان محجبه در میادین بین المللی

بهبود ساختار اداری و تشکیلاتی فدراسیون

متناسب سازی تعداد تیم ها در لیگ های مختلف با ظرفیت و زیرساختهای فوتبال کشور بمنظور سودمند نمودن مسابقات

تکریم جایگاه پیشکسوتان فوتبال

آموزش و ترویج فرهنگ ضد دوپینگ

تلاش در جهت اصلاح ساختار باشگاههای کشور جهت اخذ پروانه حرفه ای براساس شاخص های AFC

تشکیل اتاق فکر با مشارکت فعالانه: روسای پیشین فدراسیون، هیاتهای فوتبال، مربیان، مدیران، رسانه ها، نخبگان و اساتید دانشگاه

اهتمام در جهت ارتقا وضعیت آکادمی ملی فوتبال

آموزش اعضا فدراسیون اعم از هیاتهای ورزشی،باشگاهها، مدیران، داوران، مربیان، بازیکنان و تماشاگران در ابعاد فنی، اجرایی، پزشکی

اهتمام ویژه جهت تصاحب کرسی های از دست رفته و موثر در AFC

تعامل با وزارتخانه های آموزش و پرورش، کار، رفاه و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی و علوم و تحقیقات و فناوری بمنظور برگزاری مناسب مسابقات آموزشگاهی، کارگری، دانشجویی و نیروهای مسلح و ورزش روستایی

تعامل سازنده و دوجانبه اصحاب رسانه

برنامه های میان مدت چهار ساله

کسب درآمد پایدار در فدراسیون فوتبال و باشگاهها

تقویت نقش هیات های استانها در امور فوتبال کشور

تقویت آکادمی ملی فوتبال ایران با استفاده از روشهای علمی

تقویت تیم ملی امید و صعود به بازیهای المپیک 2016 و تعامل با کمیته ملی المپیک، AFC و FIFA

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور حضور در فینال جام جهانی فوتسال

تعامل هدفمند با سازمانهای برگزار کننده مسابقات آموزشگاهی، دانشگاهی، کارگری، نیروهای مسلح و ورزش روستایی

ارتقا و بهنگام سازی پورتال اطلاعاتی جامع فوتبال کشور

جذب و تشویق حامیان مالی جهت تقویت بنیه مالی فدراسیون، هیات ها و باشگاهها

ارتقاء کیفیت نظام آموزشی فدراسیون جهت هیاتهای فوتبال، مدیران، باشگاهها، مربیان، داوران و بازیکنان، تماشاگران و رسانه ها

ارتقاء، تقویت و آموزش نوین علمی کمیته های تخصصی پزشکی ورزشی

طراحی سیستم شناسایی، جذب و پرورش استعدادها ی فوتبال کشور

تحقق افزایش سهمیه باشگاهی کشور در لیگ های آسیایی

نظام مند نمودن نقل و انتقال بازیکنان و کلیه امور مرتبط

تقویت جایگاه بانوان و پیشکسوتان در امور فوتبال

تحقق تصاحب کرسی های نمایندگی در کمیته های مختلف AFC

استفاده از فرصتهای نهفته در فوتبال برای رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار

برنامه های بلند مدت 10 ساله

تثبیت قدرت فوتبال ایران در آسیا (آقایان و بانوان)

صعود به مرحله دوم بازیهای جام جهانی 2018 روسیه

دستیابی به باشگاههای فوتبال فرهنگی-ورزشی و درآمد زا

قهرمانی فوتسال بانوان آسیا

صعود به مرحله دوم بازیهای جام جهانی فوتبال ساحلی

برنامه ریزی برای کسب حقوق واقعی پخش تلویزیونی

برنامه ریزی برای کسب حقوق مالکیت معنوی تولیدات فوتبال

برنامه ریزی علمی برای تقویت جایگاه و توسعه حمایت مالی و جلب نظر حامیان

دستیابی به کرسی های نمایندگی در FIFA

انتقال هدفمند فوتبالیستهای نخبه به لیگ های معتبر خارجی

برخورداری هر باشگاه لیگ برتری از ورزشگاه اختصاصی براساس شاخص های AFC

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به نقش محوری باشگاهها در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون، عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب آینده که متضمن تحول و تغییرات زیر بنایی و اساسی در نحوه تامین منابع باشگاهها و همچنین نحوه هزینه کرد باشگاهها می باشد، موجب برقراری توازن و تعادل بین منابع دولتی و خصوصی (اسپانسرها و فعالیتهای اقتصادی ورزشی) و نحوه هزینه کرد باشگاهها می گردد. این مهم زمینه ساز تحقق اهداف کلان ارائه شده پیشنهادی فدراسیون خواهد گردید و جایگاه فوتبال ملی را در جدول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی از وضعیت تدافعی و نامطلوب کنونی به وضعیت توسعه ای و مطلوب آتی ارتقا خواهد بخشید.