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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

14 کاندیدا برای هر کرسی مجلس در خراسان رضوی با هم رقابت می کنند

14 کاندیدا برای هر کرسی مجلس در خراسان رضوی با هم رقابت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: با 289 نامزد تایید صلاحیت شده استان، تعداد افراد در حال رقابت به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی به طور میانگین 14 نفر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده ای که تا به امروز از ادامه رقابت ها انصراف داده اند 57 نفر هستند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با فراهم شدن تمامی امکانات ترابری، ارتباطی و پشتیبانی، ستادهای انتخابات سراسر استان در آمادگی کامل قرار دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی بیان داشت: استراتژی ما در انتخابات مشارکت حداکثری، قانون گرایی و امانتداری به عنوان یک تکلیف دینی است و تمام ساز و کارها در راستای نیل به این اهداف پیش بینی شده است.

وی افزود: تعداد 54 هزار نفر برای اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری در استان آماده شده اند.

کد مطلب 1548083

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