14 کاندیدا برای هر کرسی مجلس در خراسان رضوی با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده ای که تا به امروز از ادامه رقابت ها انصراف داده اند 57 نفر هستند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با فراهم شدن تمامی امکانات ترابری، ارتباطی و پشتیبانی، ستادهای انتخابات سراسر استان در آمادگی کامل قرار دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی بیان داشت: استراتژی ما در انتخابات مشارکت حداکثری، قانون گرایی و امانتداری به عنوان یک تکلیف دینی است و تمام ساز و کارها در راستای نیل به این اهداف پیش بینی شده است.

وی افزود: تعداد 54 هزار نفر برای اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری در استان آماده شده اند.