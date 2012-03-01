همکاری30 هزار نفر برای برگزاری انتخابات در گلستان/ پرونده های تخلفات تبلیغاتی چندانی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین تمام نیروهای انسانی و امکانات رایانه ای، آموزشی و خدماتی مهیای انتخابات سالم و با نشاط در این استان مهیا شد.

جمشیدی گفت: در استان گلستان نیز همزمان با سراسر کشور انتخابات از صبح جمعه 12 اسفندماه در شش حوزه انتخابیه برگزار می شود تا هفت نماینده مردم وارد خانه ملت در بهارستان شوند.

وی با اشاره به اتمام مهلت قانونی تبلیغات کاندیداها افزود: از گرم بودن فضای انتخاباتی و همکاری خوب کاندیداها و هواداران آنها با مسئولین ستادها قدردانی می شود.

جمشیدی گفت: به دلیل این تعامل متقابل، پرونده های تبلیغاتی چندانی در زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ایجاد نشده است.



وی از مردم استان خواست که رای دادن را به ساعت های آخر روز موکول نکنند بلکه با نیت اعتقادی و وضو در همان ساعات اولیه به این وظیفه شرعی و دینی خود عمل کنند زیرا که تمدید مهلت زمان رای گیری با وزارت کشور است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان اظهارداشت: علی آباد کتول تنها شهرستان استان است که این دوره از انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار می کند و به همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی و همراهی یک فرد باسواد با بی سوادان الزامی است.

جمشیدی گفت: یک میلیون و 19 هزار نفر که 18 سال تمام دارند می توانند در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان شرکت کنند.