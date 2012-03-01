دمشق آماده همکاری با تلاشهای بشردوستانه/ تدوام مواضع خصمانه نخست وزیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ادعاهای "والری آموس" نماینده دبیر کل سازمان ملل درباره امور بشر دوستانه درباره مخالفت دمشق از همکاری با وی باعث تاسف است.

در این بیانیه آمده است: ما آمادگی خود را برای همکاری با وی اعلام کرده ایم اما وی بدون هماهنگی به یکباره وارد منطقه خاورمیانه شده و در زمان غیر مناسب خواهان ورود به سوریه است ما آماده تعیین زمان مناسب برای آغاز دیدار وی از دمشق هستیم.

از سوی دیگر "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین در مراست تحویل استوار نامه "عماد مصطفی" سفیر سوریه در کشورش بر گسترش روابط با سوریه تاکید کرد.

وی با اشاره به بحران کنونی در سوریه افزود: برای توقف بحران در سوریه باید از راهکار گفتگو استفاده شود تاهمه خشونتها از بین برود.

در این مراسم سفیر سوریه در چین نیز ضمن ارائه گزارشی از اوضاع سوریه و پرداختن به حمله همه جانبه آمریکا و همپیمانانش علیه این کشور تاکید کرد: مردم سوریه مواضع جانبدارانه چین را فراموش نخواهند کرد و این موضع در تاریخ ثبت خواهد شد.

از سوی دیگر انگلیس در ادامه مواضع خصمانه خود علیه سوریه از خروج همه دیپلماتهای خود از سوریه خبر داد.

خبر دیگر اینکه "حمد بن جاسم" نخست وزیر قطر مدعی شد: جهان باید ملت سوریه را در برابر نظام این کشور مسلح کند و نیروهای حافظ صلح به این کشور اعزام شود.

از سوی دیگر "برهان غلیون" رئیس شورای موسوم به ملی سوریه از تشکیل شورای مشورتی نظامی برای حمایت از ارتش موسوم به آزاد سوریه خبر داد.