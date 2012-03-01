دعوت فدراسیون فوتبال برای حضور گسترده در انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال از تمام مردم فهیم ایران بخصوص جامعه ورزش فوتبال کشور خواست تا حضوری شکوهمند و افتخارآفرین در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

روابط عمومی فدراسیون به این منظور اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد: " هم اینک که یک بار دیگر در آزمون اقتدار ملی قرار گرفته‌ایم، از جامعه ورزش بخصوص فوتبال کشور دعوت می‌کنیم، همچون گذشته همگام با سایر اقشار ملت شریف ایران در روز جمعه 12 اسفندماه با حضور چشمگیر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پای صندوق‌های رای، حماسه ای بزرگ و ماندگار را بیافرینند.

بدون شک جامعه بزرگ فوتبال اعم از مسئولان، مربیان، بازیکنان و تمامی دست اندرکاران ورزش سراسر کشور ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام راحل (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری مدظله العالی، فردا با حضور منسجم و پرشور خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اوج حماسه همبستگی ملی را به منصه ظهور خواهند گذاشت.