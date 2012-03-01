100 خبرنگار و عکاس لحظه های حضور گلستانیها را ثبت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشور ظهر پنجشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی تصویربرداران انتخابات در سالن همایش های استانداری افزود: یکصد دوربین و خبرنگار با فراخوان ستاد انتخابات استان،همکاری خود را برای به تصویر کشیدن و مستند سازی این رخداد عظیم ملی اعلام کردند.

وی ادامه داد: تصویر برداران با استقرار در محلی که برای آنها در استانداری تدارک دیده، ضمن گفت وگو با مردم و عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و نماینده کاندیداها در شعب اخذ رای بر صحت و سلامت برگزاری شکوهمند انتخابات مهر تائید دیگر خواهند زد.



عاشور متذکر شد: پس از انتخابات 50 نفر از تصویربرداران دستگاه های اجرایی که بهترین مستند را تهیه نمایند، تشویق می شوند.

هزار و 190 شعب اخذ رای در روز انتخابات در گلستان در نظر گرفته شده است.

