رای اولی های سیستان برای حضور در پای صندوق های رای لحظه شماری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر پنجشنبه در جمع رای اولی های این شهرستان اظهار داشت: بیش از 11 هزار نفر رای اولی 12 اسفند پای صندوق های رای می روند.
وی گفت: متولدین اسفند 1372 و ماقبل آن می توانند طبق ماده 27 قانون انتخابات با در دست داشتن شناسنامه آرای خود را به صندوق های اخذ رای بریزند.
وی افزود: عکس دار بودن شناسنامه رای اولی ها ضرورت ندارد بلکه همرا داشتن کد ملی و اصل شناسنامه هنگام مراجعه به مراکز اخذ رای ملاک است.
وی افزود: حضور گسترده و پرشور نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور در انتخابات دشمن را ناامید خواهد کرد.
فرماندار زابل بیان داشت: رای اولی ها با حضور گسترده در 12 اسفند به دشمن ثابت می کنند که جوانان ایران اسلامی مقتدرانه از ارزش های انقلابشان حفاظت می کنند.
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