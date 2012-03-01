رای به هر نامزد انتخاباتی تنها در حوزه انتخابیه کاندیدا امکان پذیر است

مهدی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یزد چهار حوزه انتخابیه شامل یزد و صدوق، ابرکوه و مهریز و خاتم و بهاباد و بافق، تفت و میبد، اردکان است، اظهار داشت: کاندیداهای هر حوزه مشخص شده اند و مردم می توانند به هر نامزد در حوزه انتخابی تعیین شده برای آن رای بدهند.

وی افزود: به عنوان مثال به نامزد حوزه انتخابیه اردکان باید در همان حوزه رای داد و امکان رای دادن به آن در حوزه میبد و تفت مقدور نیست.

نداشتن شناسنامه عکس دار و کارت ملی مانع رای دادن نیست

تقوایی همچنین با بیان اینکه عکس دار نبودن شناسنامه و نداشتن کد یا کارت ملی مانع رای دادن نیست، افزود: داشتن کارت ملی یا کدملی کار رای گیری را تسهیل و تسریع می کند اما این به آن معنا نیست که اگر کسی کارت ملی یا شناسنامه عکس دار نداشته باشد، نمی تواند رای دهد.

وی بیان داشت: افرادی که کد ملی ندارند می تواند در فرصت باقی مانده و حتی فردا کدملی خود را از ثبت احوال استان یزد دریافت کنند.

تقوایی یادآور شد: ثبت احوال برای رفع مشکلات شناسنامه ای فردا 12 اسفند را نیز به مردم ارائه خدمات خواهد کرد.