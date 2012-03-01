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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

تقوایی در گفتگو با مهر:

رای به هر نامزد انتخاباتی تنها در حوزه انتخابیه کاندیدا امکان پذیر است

رای به هر نامزد انتخاباتی تنها در حوزه انتخابیه کاندیدا امکان پذیر است

یزد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: رای دادن به هر نامزد انتخاباتی تنها در حوزه انتخابیه آن کاندیدا امکان پذیر است.

مهدی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یزد چهار حوزه انتخابیه شامل یزد و صدوق، ابرکوه و مهریز و خاتم و بهاباد و بافق، تفت و میبد، اردکان است، اظهار داشت: کاندیداهای هر حوزه مشخص شده اند و مردم می توانند به هر نامزد در حوزه انتخابی تعیین شده برای آن رای بدهند.

وی افزود: به عنوان مثال به نامزد حوزه انتخابیه اردکان باید در همان حوزه رای داد و امکان رای دادن به آن در حوزه میبد و تفت مقدور نیست.

نداشتن شناسنامه عکس دار و کارت ملی مانع رای دادن نیست

تقوایی همچنین با بیان اینکه عکس دار نبودن شناسنامه و نداشتن کد یا کارت ملی مانع رای دادن نیست، افزود: داشتن کارت ملی یا کدملی کار رای گیری را تسهیل و تسریع می کند اما این به آن معنا نیست که اگر کسی کارت ملی یا شناسنامه عکس دار نداشته باشد، نمی تواند رای دهد.

وی بیان داشت: افرادی که کد ملی ندارند می تواند در فرصت باقی مانده و حتی فردا کدملی خود را از ثبت احوال استان یزد دریافت کنند.

تقوایی یادآور شد: ثبت احوال برای رفع مشکلات شناسنامه ای فردا 12 اسفند را نیز به مردم ارائه خدمات خواهد کرد.

کد مطلب 1548092

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