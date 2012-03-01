استکبار ستیزی در راس ویژگیهای مجلس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر پنجشنبه جلسه ستاد انتخابات استان افزود: مجلس شورای اسلامی باید در شأن نظام اسلامی و عامل گفتمان حضرت امام (ره) انقلاب و مقام معظم رهبری باشد و تمام فعالیتهایی که در جهت برگزاری انتخابات انجام می دهیم باید در شأن مجلسی با چنین ویژگیهایی باشد.

وی ادامه داد: مادامیکه مجلس یک پایگاه مستحکم دفاع از انقلاب اسلامی باشد ، مردم و نظام هیچگاه در مقابل دشمنان شکست نمی خورند و دچار ضعف و کاستی نخواهیم شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: مجلس باید وفادار به اسلام و اصول و مبانی دینی ، ادامه دهنده راه شهدا و نیّات آنها و دست آوردهای نظام اسلامی باشد.

جمشیدی در ادامه سخنان خود به بیان ویژگیهای نماینده اصلح پرداخت و تصریح کرد: مجلس در شأن نظام اسلامی باید کار آمد باشد و این منوط به داشتن نمایندگان کارآمد، متعهد و متخصص در همه امور و تکلیف گرا است.

وی با بیان اینکه سیاست گذاری نظام مبتنی بر عدالت محوری است اضافه کرد: نمایندگان باید مردمی و ساده زیست باشند و با رعایت ویژگیهای اخلاقی زندگی و دین مداری ، حقوق قانونی ملت را در سایه عدالت اجتماعی محقق سازند.

معاون استاندار خطاب به اعضای ستاد انتخابات استان گفت : تمام تلاش و همتی که شما همراه با احساس مسئولیت و حضور در میدان، در طول این 5 ماه اخیر انجام داده اید به این دلیل بوده که مجلسی با نمایندگان اصلح و هم سطح نظام و انقلاب اسلامی شکل بگیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان در پایان اظهار داشت : به لطف الهی در طول ایام تبلیغات در استان شاهد فضای اخلاق مداری از سوی مردم استان بودیم که این مایه خوشحالی و نشاندهنده همراهی ، همدلی و بالا بودن فهم مردم است.