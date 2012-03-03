معلم بجنوردی در همایش مربی تربیتی مقام دوم کشوری را کسب کرد

محمدرضا رحیمی در گفتگو با مهر افزود: علی قلی زاده در همایش "مربی تربیتی، خلاقیت ، تجربه و جامعه امروز" در بین اساتید تربیت معلم و مربیان مطرح کشور موفق به کسب رتبه دوم این همایش شد.

وی گفت: این همایش در مرکز تربیت معلم نسیبه تهران برگزار شد که مقاله قلی زاده فرهنگی خراسان شمالی با عنوان "خلاقیت در نمایش برای امور پرورشی" به جمع سه مقاله بخش نهایی، راه یافت و در این بخش نیز پس از انجام داوری رتبه دوم را کسب کرد.

به گفته وی، در این همایش دکتر فضل علی از اساتید تربیت معلم نسیبه مقام اول و خانم عظیمی از مربیان استان تهران مقام سوم را کسب کرد.

رحیمی گفت: مقاله "خلاقیت در نمایش برای امور پرورشی" به دلیل ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه مسائل پرورشی به عنوان پیشنهادات اجرایی، به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش کشور ارسال شد.

وی یاد آور شد: در همایش خلاقیت، تجربه و جامعه امروز، تقدیرنامه‌ای از سوی سرپرست مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) و معاون وزیر آموزش و پرورش به علی قلی ‌زاده، اهدا شد.

قلی زاده دبیر هنر و مدیر نمایش در مدارس شهر بجنورد و کانون فرهنگی تربیتی باهنر است که سالهای متمادی در حوزه پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش خراسان شمالی فعالیت کرده است.

این فرهنگی خراسان شمالی در سال 89 نیز موفق به کسب مقام سوم کشوری بخش اقدام پژوهی در بین مراکز تربیت معلم سراسر کشور شده بود.