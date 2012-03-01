انتخاب نمایندگان مجلس ارتباط مستقیم با عمران شهرها و روستاها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری فریمان گفت: انتخابات آزمون بزرگ علاقمندی مردم به مذهب و میهن محسوب می شود.

مجتبی بزم آرا در جمع دانش آموزان آموزشگاه شبانه روزی محمودیه فریمان اظهارکرد: دانش آموزان با توجه به تاثیرگذاری خود، می توانند نقش موثری در ترغیب و هدایت افکار عمومی برای حضور در انتخابات داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات فریمان با بیان اینکه عمران شهرها و روستاها ارتباط مستقیم با نوع انتخاب نمایندگان مجلس دارد، تصریح کرد: در نهایت کاندیدایی که بتواند رای اکثریت را بدست آورد برای همگان قابل احترام خواهد بود.

وی تصریح کرد: مسلما هرچه میزان مشارکت مردم در انتخابات و پشتوانه اجتماعی نمایندگان مجلس بیشتر باشد، توفیق آنان در انجام وظایف نمایندگی نیز بیشتر خواهد بود.

بزم آرا با تشریح شرایط جهانی و تحولات منطقه، تهدیدات آمریکا و هم پیمانانش را ناکارآمد خواند و ادامه داد: اگر آنان توان مقابله با ملت و عبور از مرزهای ایران اسلامی را داشتند، تا به حال این کار را انجام می دادند.

مشارکت هزار و 570 نفر در برگزاری انتخابات گناباد

فرماندار گناباد عداد مجریان انتخابات در رده های امنیتی، نظارت و اجرایی را هزار و 570 نفر اعلام و اضافه کرد: خوشبختانه تمامی امکانات مورد نیاز به لحاظ انسانی و مادی برای برگزاری شایسته انتخابات فراهم شده است.

محمد صفایی با اشاره به مشارکت 96 درصدی مردم شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد: کسب رتبه اول گناباد در استان به لحاظ میزان مشارکت مردمی در انتخابات 88، 12 اسفند ماه نیز تکرار می شود.

وی از پیش بینی 89 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان خبر داد و افزود: از این تعداد 48 شعبه در گناباد، 17 شعبه در کاخک و 24 شعبه در بجستان مستقر شده است.

صفایی با تشریح شرایط کنونی در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی اظهار داشت: هرچند دشمنان از توان تبلیغاتی و نیز دیپلماتیک خود طی چند ماه اخیر برای تحت فشار قرار دادن ملت و کاهش مشارکت آنان در انتخابات بهره جسته اند اما بی اثر بودن این فشارها و تحریم ها فردا به مستکبران اثبات خواهد شد

وی از آحاد مردم شهرستان برای حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات دعوت به عمل آورد.

42 هزار نفر واجدان شرایط رای دادن در زاوه

فرماندار زاوه از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و به دور از هرگونه شائبه خبر داد و افزود: تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان بالغ بر 43 هزار نفر هستند.

محمداسماعیل یعقوب زاده افزود: هزار و 200 نفر در بخش های اجرایی، امنیتی، انتظامی و نظارتی برای تحقق این امر تلاش می کنند.

وی اضافه کرد: با بسترسازی های صورت گرفته و نیز اثبات وظیفه شناسی مردم شهرستان در عرصه های گوناگون حضور آنان در پای صندوق های رای پرشور پیش بینی می شود.

فرماندار زاوه در مورد تعداد شعب اخذ رای درنظر گرفته شده برای شهرستان گفت: از مجموع 57 شعبه، 29 شعبه به صورت ثابت و 28 شعبه به شکل سیار آرای مردم را اخذ خواهند کرد.

فرماندار زاوه از مردم ولایتمدار شهرستان خواست تا با تکرار حماسه 22 بهمن در انتخابات 12 اسفند، یکبار دیگر بصیرت و وحدت خود را به رخ دنیا بکشند.

مردم در انتخابات خالق حماسه ای ستودنی خواهند بود

معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه از ملت ایران به عنوان خالقان حماسه های ستودنی در طول تاریخ یاد و اضافه کرد: آنچه از مردم انتظار می رود آنست که از فضای آرام و بی تشنج کنونی بهره جسته و برای انتخاب افراد اصلح دقت لازم را مبذول دارند.

حسن فتحی نیا آحاد مردم حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد.

وی تصریح کرد: پنج هزار معتمد اجرایی و نظارتی روز جمعه 12 اسفند از ساعت 8 صبح کار اخذ آرای مردم در 254 شعبه را آغاز خواهند کرد.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به اتمام مهلت تبلیغات نامزدها در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 11 اسفند 90 تاکید کرد: هرگونه تبلیغ پس از پایان این مهلت غیر قانونی محسوب می شود