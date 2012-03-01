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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

غیبی:

360 امدادگر اردبیل گواهی دوره امداد و نجات نوروزی دریافت کردند

360 امدادگر اردبیل گواهی دوره امداد و نجات نوروزی دریافت کردند

اردبیل - خبرگزاری مهر: دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی سال 91 با حضور بیش از 360 امدادگر جمعیت هلال احمر از سراسر استان در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل هلال احمر استان اردبیل ظهر پنجشنبه در مراسم تحویل گواهی پایان دوره شرکت کنندگان گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش توان عملیاتی نجاتگران جاده ای، ارتقاء سطح ضریب ایمنی جاده ها و کمک به رانندگان و مسافران حادثه دیده احتمالی در نوروز برگزار شد.

به گفته بهرام غیبی امدادگران با شرکت در کلاس های علمی و تئوری، آگاهی های لازم را در خصوص مدیریت صحنه تصادف، مبانی نجات در تصادفات جاده ای، کار با تجهیزات نیمه سنگین و تثبیت پزشکی مصدومان و پیشگیری از حریق را کسب کردند.

وی افزود: نجاتگران پس از این دوره آموزشی در پایگاه های بین شهری و گردنه های پرتردد استان مستقر خواهند شد.

غیبی همچنین از برگزاری آموزشهای عمومی امداد و نجات در بخشهای اداری، اجرایی و نهادهای عمومی به مدت 35 ساعت در استان خبر داد.

 به گفته این مسئول این دوره ها با کمترین هزینه در بیشتر ادارات با هدف نفوذ آموزش همگانی امداد و نجات به تمام لایه های جمعیت استان برگزار شد.

کد مطلب 1548096

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