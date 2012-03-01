360 امدادگر اردبیل گواهی دوره امداد و نجات نوروزی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل هلال احمر استان اردبیل ظهر پنجشنبه در مراسم تحویل گواهی پایان دوره شرکت کنندگان گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش توان عملیاتی نجاتگران جاده ای، ارتقاء سطح ضریب ایمنی جاده ها و کمک به رانندگان و مسافران حادثه دیده احتمالی در نوروز برگزار شد.

به گفته بهرام غیبی امدادگران با شرکت در کلاس های علمی و تئوری، آگاهی های لازم را در خصوص مدیریت صحنه تصادف، مبانی نجات در تصادفات جاده ای، کار با تجهیزات نیمه سنگین و تثبیت پزشکی مصدومان و پیشگیری از حریق را کسب کردند.

وی افزود: نجاتگران پس از این دوره آموزشی در پایگاه های بین شهری و گردنه های پرتردد استان مستقر خواهند شد.

غیبی همچنین از برگزاری آموزشهای عمومی امداد و نجات در بخشهای اداری، اجرایی و نهادهای عمومی به مدت 35 ساعت در استان خبر داد.

به گفته این مسئول این دوره ها با کمترین هزینه در بیشتر ادارات با هدف نفوذ آموزش همگانی امداد و نجات به تمام لایه های جمعیت استان برگزار شد.