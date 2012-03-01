به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صیادی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش به همت مؤسسه فرهنگی و هنری پیشرو اندیشه موفق پردیس و با همکاری اداره کل فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و حمایت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در سالن اجتماعات سینما کانون شهرستان بوشهر برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف کشف و پرورش و حمایت از داستان نویسان استان، حمایت معنوی و مادی از آثار داستانی برتر، ایجاد انگیزه و روحیه نشاط و تعالی بین نوجوانان و جوانان داستان نویس، ایجاد بستر مناسب رقابت و ایجاد انگیزه در سه بخش تخصصی و عمومی و قصه گویی برگزار می شود.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری پیشرو اندیشه موفق پردیس ادامه داد: آثار داستان نویسان ارسال شده به نخستین همایش داستان نویسی با موضوعات آزاد به دبیر خانه جشنواره ارسال شدند.

وی در رابطه با محورهای این همایش نیز اظهار داشت: محورهای همایش آشنایی و انتقال فرهنگ گذشته به نسل جوان و کتبی شدن فرهنگ شفاهی داستان نویسی و قصه گویی است.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری پیشرو اندیشه موفق پردیس گفت: این همایش با حضور نویسندگان مطرح کشوری و دعوت بیش از یکصد داستان نویس استان و برجسته حوزه ادبیات داستانی در بوشهر 21 اسفند 90 ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

صیادی در پایان اضافه کرد: داستان نویسان بوشهری که مایل به شرکت در این همایش هستند برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی و دبیرخانه همایش 2532660 تماس بگیرند.