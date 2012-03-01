انتخابات 12 اسفند کلیدی ترین حماسه کشور/ دعوت از گلستانیها برای حضور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام، آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه و جواد قناعت استاندار گلستان، حضور پرشور مردم استان را در انتخابات 12 اسفند، پاسخی دندان شکن به توطئه ها و تحریم های دشمن دانستند.

در این پیام آمده است: انتخابات 12 اسفند، مهمترین، حیاتی ترین، زیربنایی ترین و کلیدی ترین انتخابات 33 گذشته برای دوستداران و دشمنان نظام است و با حضور حداکثری در آن برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات همیشگی ملت ایران رقم می خورد.

نماینده ولی فقیه و استاندار گلستان با اشاره به این که ملت ایران در دو بخش انقلابی گری و مشارکت حداکثری در انتخابات پیشکسوت هستند و تاکنون آن را حفظ کرده اند، افزودند: رغبت مردم به سمت ولایت فقیه و رهبری از عوامل مهم حساسیت این انتخابات است که بسیار ارزشمند است و بیانگر آن است که نظام در حال آماده سازی جریانات و مسائل بزرگ تاریخی است.

آنان گفتند: از 12 فروردین 58 تا حماسه دوران ساز خرداد 88، حضور راسخ و استوار زنان، مردان و به ویژه جوانانِ ایران در عرصه نزدیک به 30 انتخابات، نشان داد که نظام مقدس اسلامی با برخورداری از پشتوانه مستحکم مردمی به رغم تمامی تحریم ها و دشمنی ها در مسیر ارزش های والای خود باقی خواهد ماند و با چنین پشتوانه ای بی گمان به تمامی اهداف متعالی و مقدس خود دست خواهد یافت و تا همیشه تاریخ از گزند آسیب ها مصون خواهد ماند.

در این پیام آمده است: راهبرد و برنامه های کنونی دشمن در سه محور کاهش مشارکت، ایجاد چالش امنیتی و در نهایت ناکارآمد جلوه دادن الگوی ایرانی اسلامی خلاصه می شود و استکبارگران و دول غربی بدنبال آنند که کوچکترین موضوعات را تبدیل به موضوع امنیتی در کشور کنند تا در زمان خاص با نیروهای تربیت شده، نقش چالش و حساسیت را در نظام ایفا کنند.



نماینده ولی فقیه و استاندار گلستان در این پیام اظهارداشتند: حضور اقوام مختلف و تنوع قومیتی استان فرصتی برای بهره مندی از جلوه همبستگی مردم ولایتمدار استان است و به طور حتم مردم استان با وحدت و یکپارچگی و با شناخت، بصیرت و همبستگی نماینده ای را بر می گزینند تا پاسدار حریم اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت بزرگوار ایران و مبانی جمهوری اسلامی و همسو با فرامین مقام عظمای ولایت با صیانت از قانون اساسی به استقلال، اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پایبند باشد.



آیت الله نورمفیدی و قناعت در پایان ضمن تاکید بر شرکت گسترده و همه جانبه مردم مردم مومن ، شریف و انقلابی گلستان به انتخابات و حضور در پای صندوق های رای خاطرنشان ساختند که مردم ولایتمدار استان همانند همیشه با حضور شکوهمند و دشمن شکن خود در انتخابات 12 اسفند، بار دیگر اوج دلدادگی خود به نظام مقدس اسلامی، آرمان های متعالی و مقدس شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم الشان و فرامین ارزشمند و راهگشای مقام معظم رهبری را به زیباترین شکل ممکن به نمایش خواهند گذاشت.