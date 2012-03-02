محمود حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف اثر تازه خود برای مخاطبان بزرگسال بر مبنای یکی از آثار منتشر شده‌اش برای نوجوانان خبر داد و گفت: در سال‌های دهه 60 کتابی 22 جلدی از من برای نوجوانان و با عنوان «تاریخ تمدن» منتشر شد که با اقبال بسیاری روبرو شد. اکنون ویرایش جدیدی از آن را برای مخاطب بزرگسال در دست انتشار قرار داده‌ام.

وی افزود: این مجموعه جدید که در قالب یک مجموعه 7 جلدی منتشر خواهد شد، به پیشنهاد بسیاری از منتقدانی که مجموعه تاریخ تمدن را دیده بودند، تالیف شد ودر واقع یک دوره کتاب «تاریخ تمدن» برای بزرگسالان است.

به گفته حکیمی، این کتاب در بیش از 3500 صفحه تدوین شده و شرکت سهامی انتشار درصدد انتشار آن تا نمایشگاه کتاب سال آینده است.

این نویسنده تاکید کرد که تالیف نخستین مجلد از این مجموعه سال گذشته به پایان رسید و این ناشر درصدد است تمام این مجموعه را به صورت یک دوره 7 جلدی به نمایشگاه کتاب سال آینده برساند.

حکیمی همچنین اخیراً به نگراش کتابی با موضوع مهدویت و امام زمان (عج) و نیز شبهه‌هایی که در این زمینه به مساله ظهور وارد می‌شود، مشغول شده است.

محمود حکیمی هفته گذشته طی مراسم ویژه‌ای به میزبانی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و با حضور جمع کثیری از اهالی فرهنگ و ادب مورد تجلیل قرار گرفت.