"الله داد شبابی" از انتخابات مجلس انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، "الله داد شبابی" نماینده حوزه انتخابیه شهرستان قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب از انتخابات مجلس نهم انصراف داد.

این نامزد مجلس نهم در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، صبح امروز با حضور در فرمانداری قصرشیرین رسما انصراف خود را به صورت کتبی اعلام کرده است.

چند روز پیش هم، 4 نفر دیگر از نامزدهای مجلس در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه، رسما انصراف خود را اعلام کرده بودند.

براساس این گزارش، با انصراف این 5 داوطلب، تعداد 63 کاندیدای مجلس در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه در انتخابات مجلس نهم حضور خواهند داشت.

