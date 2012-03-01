هواداران نامزدها از همراه داشتن نماد تبلیغاتی نامزد خاص در قزوین خودداری کنند

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه 11 اسفندماه ممنوع شده است لذا هواداران نامزدهای انتخاباتی پس از پایان زمان تبلیغات از هرگونه تبلیغ له یا علیه نامزدها باید پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: هواداران نامزدها در سطح شهر و در زمان حضور در شعب اخذ رأی نیز از همراه داشتن هرگونه نماد تبلیغاتی نامزد خاص مثل عکس، بروشور باید خودداری کنند.
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یادآورشد: امید است با همکاری بیش از پیش هواداران نامزدهای انتخاباتی و با مشارکت گسترده مردم شریف ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد خلق حماسه ای دیگر از حضور مردم باشیم.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح فردا جمعه در حوزه های انتخابیه استان برگزار می شود.
در این دوره از انتخابات 916 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آراء مردم در نظر گرفته است.
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