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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

حجت الاسلام کریمی خبر داد:

مسابقه عکس و فیلم استانی حماسه حضور در آذربایجان غربی برگزار می شود

مسابقه عکس و فیلم استانی حماسه حضور در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: مسابقه عکس و فیلم استانی حماسه حضور با موضوع انتخابات 90 در استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقه با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ارومیه به منظور ترغیب و تشویق عکاسان و فیلمسازان حرفه ای و آماتور استان در جهت پرداخت به موضوعات اجتماعی ومشارکت هنرمندان در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاقمندان می تواند در دو بخش عکس و فیلم شامل عکاسان حرفه ای آماتور در دو زیر مجموعه عکاسان خبری مطبوعات و عکاسان آزاد و در بخش فیلم نیز شرکت کلیه سازمانهای دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی شرکت کنند.

حجت الاسلام کریمی اعضای داوران این مسابقه را در بخش عکس اسفندیار اصغرخانی، احسان مهدیان، جواد عسگر اوغلی و در بخش فیلم بیژن رحمتی، احد عبادی، رضا امن زاده اعلام کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مهلت ارسال آثار را تا 28 اسفندماه سالجاری عنوان کرد و افزود: علاقمندان می توانند آثار خود را به اداره امور هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، واقع در بلوار ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی (ره( ،حوزه هنری استان ، واقع در خیابان شهید امینی، جنب ساختمان استانداری ( سینما فرهنگ سابق) و مکانهای پذیرش در شهرستانها: واحدهای هنری ، ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستانها ارسال کنند.

وی یاد آور شد: به آثار منتخب به یمن سالروز 12 فروردین ( روز جمهوری اسلامی ایران ) در هر بخش از جشنواره به تعداد 12 نفر از منتخبین هیئت داوران جوایز نقدی به میزان دو میلیون ریال اهدا می شود.

کد مطلب 1548104

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