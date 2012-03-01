روز پرکار البرزیها در آستانه انتخابات/ مدیران البرز با تاخیر به مراسم رئیس جمهوری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، از مدتها پیش وعده سفر دولت به البرز داده شده بود و از این رو در هفته های اخیر بارها خبر سفر احمدی نژاد به البرز بر روی خروجی خبرگزاریها رفت؛ اما امروز رئیس جمهور با دو وزیر و معاون خود راهی البرز شد و دو طرح بزرگ در حوزه مسکن و تحقیقات کشاورزی را رونمایی کرد.

رئیس جمهوری ابتدا به ماهدشت رفت و پس از گپ و گفتی صمیمی با ساکنان این منطقه سند یکی از واحدهای مسکونی مهر را به صاحب خانه اش تحویل داد و برای همه خانوارهای فاقد مسکن آرزوی خانه دار شدن کرد.

وی سپس راهی موسسه واکسن و سرم سازی رازی شد و واکسن " گامبرو" ویژه نوعی بیماری پرندگان را رونمایی کرد.

رئیس جمهوری در این مراسم تاکید کرد: فناوریهای روز دنیا در برابر استعداد انسانی مثل تشت حلبی است.

وی اشاره ای نیز به سخنان استاندار البرز در خصوص نرخ رشد جمعیت در این استان کرد و گفت: اگر رشد جمعیت 12 برابر هم شود، برای مسکن مردم برنامه ریزی شده است و ایرانی باقی نخواهد ماند که نیاز به مسکن پیدا کند و نتواند خانه بیابد.

در این مراسم که با سخنرانیهای فراوانی نیز همراه بود، استاندار البرز، رئیس جمهوری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی و ... به سخنرانی پرداختند.

همچنین در حین برگزاری مراسم مدیران کل البرز که تقریبا همگی تلاش کردند به مراسم برسند یک به یک از راه رسیدند و از لابلای جمعیت صندلیهای خالی را پیدا کرده و به جای ردیف های ویژه سالن این بار در ردیف های انتهایی مستقر شدند.

کارکنان روابط عمومی استانداری البرز برای ساماندهی خبرنگاران تلاش فراوانی کردند و همچنین مدیریت موسسه واکسن و سرم سازی رازی نیز به گرمی خبرنگاران را پذیرفت و ضمن در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز برای ارسال خبر به سوالات آنان پاسخ داد.

مراسم با توجه به حجم بالای برنامه های و تعداد زیاد سخنرانیها از نظم خوبی برخوردار بود.

دیدار مجریان در حاشیه مراسم نیز دیدنی بود، یکی از مجریان استان البرز به همراه قاسم بی نیاز که در وزارت راه و شهرسازی مسئولیت روابط عمومی را دارد در کنار محمدرضا حسینیان تجمعی از مجریان را در مراسم رقم زده بود.

سخنرانیهای پی در پی و شروع مراسم افتتاح طرحها از صبح موجب شده بود، بعضی از میهمانان با چشمان بسته و خواب آلود برنامه را دنبال کنند.

در این مراسم امام جمعه کرج، معاونان استاندار، مدیران کل استان، فاطمه آجرلو و شمار زیادی از محققان حضور داشتند.