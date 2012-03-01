مردم با مشارکت در انتخابات جبهه‌ ای مستحکم از وحدت در برابر دشمنان تشکیل دهند

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر مشارکت وسیع و حضور همه جانبه مردم در انتخابات را اقتدار ملی دانست و افزود: انتخابات موجب بقای نظام و به عنوان یکی از جلوههای فجر انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به حضور مردم ایران در تمامی عرصه‌ ها و صحنه ‌های انقلاب اشاره و ابراز امیدواری کرد: امسال نیز مردم ولایتمدار با مشارکت همه جانبه خود در عرصه انتخابات اهداف دشمنان نظام و انقلاب را خنثی کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: رسانه ‌های تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی ماههاست با ترفندهای مختلف می ‌کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده مأیوس سازند.

وی افزود: استکبار جهانی به خوبی می ‌داند که امروز ایران اسلامی به الگویی بی ‌بدیل برای استکبارستیزی و نماد مردم‌ سالاری دینی در جهان تبدیل شده است.

بهمنی اظهارداشت: در شرایط کنونی بیداری اسلامی مهمترین مساله جهان اسلام و تبع آن محوری‌ ترین موضوع جمهوری اسلامی ایران است چرا که امروز ملتهای مسلمان منطقه که در آغازین روزهای حرکت خطیر و مجاهدانه خود هستند، نگاه خود را به حرکت مردم ایران و نخبگان انقلاب اسلامی دوخته‌ اند.

وی ادامه داد: ملت ایران باید نمایندگانی را به مجلس بفرستند که در اندیشه‌ گسترش اسلام، احیای ارزشها، احکام الهی و ترویج افکار ناب امام خمینی (ره) باشند و خدمت خالصانه به مردم و تلاش برای عزت و آبادانی ایران اسلامی را سرلوحه‌ کار خویش قرار دهند.