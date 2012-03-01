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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

بهمنی:

مردم با مشارکت در انتخابات جبهه‌ ای مستحکم از وحدت در برابر دشمنان تشکیل دهند

مردم با مشارکت در انتخابات جبهه‌ ای مستحکم از وحدت در برابر دشمنان تشکیل دهند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: مردم با حضور پرشور و انتخاب آگاهانه در نهمین دوره انتخابات مجلس جبهه‌ ای مستحکم از عزم و اراده برای دفاع از نظام در مقابل دشمنی ‌های بیگانگان به نمایش می گذارند.

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر مشارکت وسیع و حضور همه جانبه مردم در انتخابات را اقتدار ملی دانست و افزود: انتخابات موجب بقای نظام و به عنوان یکی از جلوههای فجر انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به حضور مردم ایران در تمامی عرصه‌ ها و صحنه ‌های انقلاب اشاره و ابراز امیدواری کرد: امسال نیز مردم ولایتمدار با مشارکت همه جانبه خود در عرصه انتخابات اهداف دشمنان نظام و انقلاب را خنثی کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: رسانه ‌های تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی ماههاست با ترفندهای مختلف می ‌کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده مأیوس سازند.

وی افزود: استکبار جهانی به خوبی می ‌داند که امروز ایران اسلامی به الگویی بی ‌بدیل برای استکبارستیزی و نماد مردم‌ سالاری دینی در جهان تبدیل شده است.

بهمنی اظهارداشت: در شرایط کنونی بیداری اسلامی مهمترین مساله جهان اسلام و تبع آن محوری‌ ترین موضوع جمهوری اسلامی ایران است چرا که امروز ملتهای مسلمان منطقه که در آغازین روزهای حرکت خطیر و مجاهدانه خود هستند، نگاه خود را به حرکت مردم ایران و نخبگان انقلاب اسلامی دوخته‌ اند.

وی ادامه داد: ملت ایران باید نمایندگانی را به مجلس بفرستند که در اندیشه‌ گسترش اسلام، احیای ارزشها، احکام الهی و ترویج افکار ناب امام خمینی (ره) باشند و خدمت خالصانه به مردم و تلاش برای عزت و آبادانی ایران اسلامی را سرلوحه‌ کار خویش قرار دهند.

کد مطلب 1548106

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