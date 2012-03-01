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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

1600 خبرنگار داخلی و خارجی انتخابات مجلس نهم را پوشش می‌دهند

1600 خبرنگار داخلی و خارجی انتخابات مجلس نهم را پوشش می‌دهند

فرماندار تهران از حضور بیش از یکهزار و 600 خبرنگار برای پوشش خبری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 12 اسفند ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی با بیان این خبر گفت: حدود یکهزار و 300 خبرنگار داخلی و 350 خبرنگار خارجی وابسته به 174 رسانه بین‌المللی پوشش خبری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه را بر عهده خواهند داشت.
 
فرماندار تهران خاطرنشان کرد: خبرنگاران رسانه‌های کشورهای آلمان، اتریش، اسپانیا، آمریکا، اکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، ترکیه، جمهوری چک، روسیه، ژاپن، فرانسه، فنلاند، قطر، کانادا، کره جنوبی، کلمبیا، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که نمایندگان خبری آنها انتخابات روز جمعه را پوشش خواهند داد.
 
کد مطلب 1548109

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