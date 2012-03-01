به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی با بیان این خبر گفت: حدود یکهزار و 300 خبرنگار داخلی و 350 خبرنگار خارجی وابسته به 174 رسانه بین‌المللی پوشش خبری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه را بر عهده خواهند داشت.

فرماندار تهران خاطرنشان کرد: خبرنگاران رسانه‌های کشورهای آلمان، اتریش، اسپانیا، آمریکا، اکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، ترکیه، جمهوری چک، روسیه، ژاپن، فرانسه، فنلاند، قطر، کانادا، کره جنوبی، کلمبیا، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که نمایندگان خبری آنها انتخابات روز جمعه را پوشش خواهند داد.

