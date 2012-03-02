دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد در 25 شهر و 55 رشته در روزهای اول و دوم تیرماه 91 برگزار می شود.

وی گفت: زمان ثبت نام آزمون و ارسال مدارک 12اسفند پایان می یافت که مقرر شد داوطلبان روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 اسفند ماه نیز فرصت داشته باشند تا با ارسال مدارک مورد نیاز، در این آزمون ثبت نام کنند.

نسل سراجی یادآور شد: 30 هزار داوطلب تاکنون در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ثبت نام کرده اند که در فرصت باقیمانده می توانند اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبان در روزهای 23 تا 25 اسفندماه 90 در نظر گرفته شده است که افرادی که در مهلت مقرر در آزمون ثبت نام کرده اند می توانند در روزهای اعلام شده اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: البته داوطلبانی که در روزهای 23 تا 25 اسفند ثبت نام می کنند دیگر در آن فرصت امکان ویرایش اطلاعات خود را ندارند.

نسل سراجی تاکید کرد: هر داوطلب می تواند تنها یکبار ثبت نام کند و ثبت نام بیش از یکبار تخلف محسوب می شود.