نویسنده مازنی جایزه ادبی سال دفاع مقدس را تصاحب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باقری حمیدآبادی، نویسنده مازندرانی عنوان بهترین داستان سال پنجمین جشنواره کشوری داستان کوتاه دفاع مقدس را ازآن خود کرد.

سید رحیم موسوی، مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری مازندران گفت: ابراهیم باقری حمیدآبادی از نویسندگان و شاعران فعال حوزه هنری مازندران در جشنواره کشوری داستان کوتاه دفاع مقدس " جایزه ادبی یوسف " توانست در بخش داستان کوتاه سال با اثر " انگشت در مشت " یکی از داستانهای کتاب آدمهای هزار سال بعد، جایزه ویژه ادبی یوسف را از آن خود کند.

وی افزود: مجموعه داستانهای کوتاه آدم های هزار سال بعد، تاکنون توانسته جوایز متعددی را در جشنواره های کشوری از آن خود کند .

از آن جمله می توان به داستان کوتاه " دخمه " این کتاب حائز رتبه اول در هشتمین جشنواره بزرگ ره آورد حماسه و برگزیده چهارمین دوره جایزه ادبی یوسف شد.

پنجمین جشنواره کشوری داستان کوتاه دفاع مقدس، در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد.