نشست توجیهی مجریان انتخابات در بردخون برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار بردخون صبح پنجشنبه در این نشست اظهار داشت: در ایام پایانی سال و در آستانه رویدادی مهم قرار داریم و امیدواریم این رویداد سرآغاز مجلسی کارآمد و عملگرا شود تا در دهه چهارم انقلاب منشأ خدمات مفیدی برای نظام اسلامی شود.

مسعود محمدپور افزود: وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت در کشور است و نمایندگان می‌توانند با قانون‌گذاری به توسعه و پیشرفت کشور کمک کنند.

وی اضافه کرد: دلسوز بودن، باکفایت بودن، کارآمدبودن، با تقوا و عدالت و سابقه انقلابی ممکن است و همه مردم باید به دنبال چنین افراد کاردان و متعهدی باشند تا استکبار جهانی را عصبانی کنیم زیرا آنان قصد سنگ‌اندازی و دست‌اندازی به نظام اسلامی ایران را دارند.

محمدپور تصریح کرد: هیئت‌های اجرایی و نظارت و بازرسی افرادی کارآمد و مجرب و نخبه‌اند که شایسته کار و تلاش هستند و همواره همراه و هم‌راز و حامی نظام خواهند بود.

وی با توصیه به دست اندرکاران اخذ رأی و انتخابات گفت: با درایت و سعه صدر با مردم برخورد کنید و حرمت و شخصیت افراد را حفظ کنید تا روزی به یاد ماندنی به کوری چشم دشمن زبون در 12 اسفند امسال رقم بخورد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات بخش بردخون گفت: بیش از 240 نفر وظیفه اخذ رأی از مردم بخش بردخون را دارند که در 9 شعبه انجام می‌گیرد.

در ادامه یکی از کارشناسان انتخابات نهمین دوره مجلس نهم مطالبی پیرامون وظایف هر یک از اعضای شعب و دست اندرکاران انتخابات ارائه کرد.