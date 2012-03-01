اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، حضور یک زن در انتخابات حضور یک خانواده در پای صندوق های رای است از این رو شاهدی انتخاباتی پرشور خواهیم بود، گفت: زنان با درک بالای سیاسی 12 اسفند حضور گسترده ای را رقم خواهند زد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با اشاره به اینکه، زناندنقش جدی در پیروزی های انقلاب اسلامی داشتند، افزود: زنان اکنون ینز با حضور گسترده در پای صندوق های رای بیعت خود را با انقلاب، شهدا و امام شهدا، رهبر معظم انقلاب تجدید خواهند کرد.

وی حضور در پای صندوق های رای را نشان بالندگی زنان دانست و گفت: انقلاب به زنان عزت داد و اکنون آنان خود سرنوشت خود را تعیین می کنند و حق رای دارند.

جواهری ادامه داد: کمیته زنان ستاد انتخابات استان مرکزی با برنامه های متعدد لزوم مشارکت گسترده و جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی را برای بانوان مناطق شهری و روستایی استان تشریح کرده و اثرگذاری رای مسوولانه در سرنوشت نظام را به عنوان یک تکلیف مطرح کرده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری استان مرکزی اضافه کرد: مطالبات و خواسته های زنان و تحکیم بنیان خانواده در سایه برنامه های قوی اجرایی و نظارت دقیق بر حسن انجام آنها، قوانین کارآمد و نمایندگان متخصص، دلسوز و آگاه قابل پیگیری است.



