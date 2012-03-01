سالانه 400میلیون لیتر فرآورده از طریق راه آهن به سیستان و بلوچستان حمل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در مراسم بهره برداری از ایستگاه ریلی انبار نفت زاهدان اظهار داشت: با بهره برداری از این ایستگاه از تردد 13 هزار نفت کش در جاده های استان جلوگیری می شود.

وی صرفه جویی در انرژی، کاهش سوانح جاده ای، تسریع در عملیات حمل فرآورده ها به استان و فراهم شدن صادرات نفتی از مرزهای جنوب شرقی را از مهم ترین مزایای بهره برداری از این ایستگاه عنوان کرد.

وی گفت: اکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته سیستان و بلوچستان در زمینه تامین فرآورده های نفتی و ذخیره سوخت مشکلی ندارد.

وی افزود: با بهره برداری از این ایستگاه، زمینه برای توسعه استان فراهم شده و امید است در زمینه تحویل انواع فرآورده برای تامین سوخت مورد نیاز و جلوگیری از قاچاق فرآورده ها تلاش شود.

استاندار سیستان و بلوچستان موقعیت مرزهای استان را برای توسعه صادرات نفتی مهم بر شمرد و بیان داشت: افتتاح این ایستگاه زمینه را برای توسعه صادرات نفت با توجه به دو میلیارد جمعیت آن سوی مرز دو چندان کرده است.

وی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، این استان اکنون در زمینه تامین انرژی در بخش های مختلف مشکلی ندارد و بعنوان استان صادر کننده برق در سطح ملی مطرح است.

وی افزود: تکمیل این زیر ساخت ها نشان دهنده تلاش نظام و دولت برای توسعه سیستان و بلوچستان است که عددهای هزینه شده طی چند سال اخیر خود گواهی بر این ادعا است.

آزاد اظهار داشت: اختصاص دو هزار و 800 میلیارد ریال از محل اعتبارهای مناطق کمتر توسعه یافته به استان زمینه ساز تحولی عظیم در رشد و آبادانی است.

وی گفت: دولت برای افزایش سرمایه گذاری در جنوب شرقی تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.

وی افزود: برخورداری از تخفیف 50 درصدی سود تسهیلات بانکی سرمایه گذاران در استان و پرداخت 100 درصدی بیمه ریسک از سوی دولت نمونه هایی از خواست ملی برای توسعه سیستان و بلوچستان است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: با رایزنی های صورت گرفته اکنون جابجایی کالا از طریق خط آهن در استان با 50 درصد تخفیف روبرو است.

وی با اشاره به موقعیت ارزنده مرز در استان گفت: باید با برنامه ریزی بتوان در راستای توسعه استان و افزایش درآمدهای مردم از آن استفاده کرد.

با بهره برداری از این طرح ریلی و اتصال انبار نفت زاهدان به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی امکان تامین فرآوردهای سوختی جنوب شرق کشور از طریق ریل و صادرات نفتی به کشورهای همجوار فراهم شد.

این ایستگاه در زمینی به گستره 25 هزار متر مربع از طریق خط لوله 14 اینچی به طول دو هزار و 400 متر به انبار نفت زاهدان متصل شده است.

در این ایستگاه دو خطه ریلی امکان تخلیه همزمان 20 واگن و نیز توقف 20 واگن دیگر فراهم است و با بهره برداری رسمی از فاز اول آن که امروز صورت گرفت، سالانه 15 میلیارد ریال صرفه جویی ریالی فقط در بخش حمل و نقل می شود.

با توسعه این ایستگاه و بهره برداری از فازهای بعدی امکان صادرات فرآورده های نفتی از طریق پاکستان به کشورهای همسایه فراهم شده و در دیگر بخش ها از جمله اشتغالزایی پایدار تاثیرگذار است.