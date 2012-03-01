اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی اردل با بیان اینکه مردم ولایت مدار اردل جهت حضور در انتخابات 12اسفند لحظه شماری می کنند، گفت: به منظور حمایت از ولایت و آرمان های انقلاب اسلامی مردم فهیم و شهید پرور اردل خود را جهت حضور با شکوه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده می کنند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی افزود: مردم شهرستان اردل به خصوص هیئت مذهبی این شهر خود را جهت حضور حداکثری در پایی صندوق های رای آماده کردند.

وی ادامه داد: مردم اردل این با نیز آماده ایجاد حماسه ای با شکوه تر از22بهمن هستند تا بار دیگر سیلی محکم تری از قبل به صورت همیشه سیاه استکبار جهانی بزنند.



دشمن برای کاهش حضور در انتخابات برنامه ریزی کرده است



سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه دشمن برای انتخابات برنامه ریزی کرده است، افزود: مواظب باشیم بر اثر ناآگاهی و نداشتن بصیرت سرباز پیاده دشمن نباشیم.



حجت الاسلام رحمت الله اروجی در همایش تجلیل از میزبانان روحانی شهرستان لردگان گفت: مسئله فتنه 88 در حقیقت در زمره الطاف خفیه خداوند بود که ملت ما را در مقابل توطئه های دشمن بیمه کرد.

وی با بیان اینکه آوردگاه روز دوازدهم اسفند آوردگاه بسیار حساسی است، افزود: در روز انتخابات تلاش کنیم به عنوان جهاد فی سبیل الله همگان را تشویق به حضور در انتخابات کنیم.

اروجی گفت: دشمن برای 12 اسفند برنامه ریزی کرده است و باید مواظب باشیم بر اثر عدم آگاهی و بصیرت سرباز پیاده نظام دشمن نباشیم.

روحانیون چراغ هدایت مردم در صحنه‌های حماسه ساز ایران هستند



رئیس تبلیغات اسلامی اردل گفت: روحانیون چراغ هدایت مردم در صحنه های حماسه ساز ایران هستند.



حجت الاسلام سید حسن چراغی گفت: با هدف حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای جلسه ای با حضور روحانیون مستقر وهجرت در اداره تبلیغات اسلامی اردل تشکیل شد.

وی با تاکید بر حضور پرشور مردم در این انتخابات گفت: روحانیون مثل گذشته باید چراغ هدایت مردم باشند و اجازه بی حرمتی به حریم مردم را ندهند، مردم ولی نعمت مسئولین هستند و حضورشان هرچه با شکوهتر باشد خون تازه تری در پیکره این انقلاب جریان پیدا می کند.

چراغی ادامه داد: روحانیون باید همگام با مردم در تمام صحنه ها حضور داشته باشند.

جمعیت بانوان فعال و فرهیخته چهارمحال و بختیاری مردم را به حضور در انتخابات فراخواند



جمعیت بانوان فعال و فرهیخته در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری در بیانیه ای مردم این استان را به خلق حماسه ای دیگر در 12 اسفند دعوت کرد.



در این بیانیه آمده است: در شرایط امروز جهان اسلام قدرت الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران که وعده خمینی کبیر (ره) بود، آنچنان نمودار است که برای نظام سلطه جز صورتکی از تهدیدها و غریدن های پوشالی برای حفظ آبروی نداشته شان چیزی باقی نمانده است.

هدف مجموعه فشارهای قدرت های مستکبر جهانی به ایران اعم از تحریم اقتصادی، تهدید نظامی، تهاجم فرهنگی و دخالت های سیاسی را بالا بردن هزینه الگو شدن ایران اسلامی برای انقلاب های تازه نفس منطقه دانسته است.

تلاش دشمنان برای ایجاد چالش امنیتی در انتخابات مجلس نهم در ایران که پیشکسوت برگزاری انتخابات و پیاده سازی مردمسالاری دینی در میان کشورهای مسلمان منطقه است، در همین راستا ارزیابی می شود.

به وضوح پیداست که در حال حاضر مقوله "بیداری اسلامی" مساله اصلی و افق نگاه حکیمانه رهبری نظام است و برگزاری باشکوه انتخابات با حضور گسترده و دشمن شکن ملت در کنار رفتار صحیح نخبگان سیاسی تعیین کننده و مصونیت بخش برای آینده جهان اسلام و علی الخصوص برای ایران اسلامی خواهد بود.

حال که دشمنان این مرز و بوم تلاش گسترده ای آغاز کرده اند تا این انتخابات بی رونق برگزار گردد، شما را به خلق حماسه ای دیگر فرا می خوانیم حماسه ای که عظمت، بصیرت و ولی شناسی ملتی بزرگ را به زیبایی در منظر جهانیان به نمایش می گذارد.

آغار ثبت نام طرح آموزش مفاهیم نهج البلاغه در بروجن



رئیس تبلغات اسلامی بروجن گفت: نام نویسی علاقه‌مندان به شرکت در طرح آموزشی مفاهیم نهج البلاغه با عنوان کلام فیروزه‌ای از 10 اسفند در مساجد و تبلیغات اسلامی شهرستان بروجن آغاز شد.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: به منظور اطلاع رسانی و دعوت از مردم به شرکت در دوره آموزشی مفاهیم نهج البلاغه 50 برگ پوستر این دوره در مساجد و 10 برگ در مدارس شهرستان بروجن توزیع شد.

الهیان مهلت ثبت نام در این دوره را ازدهم تا آخر اسفند ماه برشمرد و گفت: علاقمندان به شرکت در این دوره می‌توانند به مساجد و تبلیغات اسلامی بروجن مراجعه کنند و یا با شماره 03824243440 تماس برقرار کنند.

وی تصریح کرد: تعداد مساجد برگزار کننده این دوره براساس میزان شرکت کنندگان مشخص می‌شود.