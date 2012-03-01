انتخابات در جمهوری اسلامی عرصه ظهور عقلانیت و شعور ملی مردم است

محمود مباحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم ایران شرکت در انتخابات به ویژه مجلس شورای اسلامی را یک وظیفه دینی و شرعی می دانند چراکه به فرموده معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره): " مجلس در راس همه امور کشور است."

وی اظهارداشت: مردم ایران در طول سی و سه سال انقلاب اسلامی با وجود تمامی فراز و نشیبها و کاستی ها، همواره نشان داده اند که نسبت به سرنوشت کشور خویش و آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی پایبند بوده و هر زمان که نیاز باشد در صحنه های سیاسی و اجتماعی کشور حضور فعال و گسترده خواهند داشت.

رئیس شورای کلانشهر رشت گفت: بدون شک ملت‌ ایران‌ بار دیگر با حضور حداکثری خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تمامی ‌ موانع‌ و کارشکنی های‌ دشمنان‌ خارجی‌ و داخلی‌ را خنثی می کنند چراکه همین حضور و شرکت در انتخابات نشان دهنده عزم ملی، وحدت و همدلی مردم با مسئولان نظام است.

وی ادامه داد: نمایندگان منتخب مردم در سومین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت نیز روز جمعه همگام با مردم همیشه در صحنه و آگاه رشت در انتخابات نهمین دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت خواهد کرد و با حضور گسترده و مشارکت همه جانبه خود حمایت خود را از فرامین راهگشای مقام معظم رهبری نشان خواهد داد تا بار دیگر انقلاب اسلامی را از گزند حوادث و توطئه های دشمنان بیمه کنند.