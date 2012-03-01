42 درصد اراضی قم در آستانه بیابان شدن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس احمد عفتان پیش از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 15 درصد از اراضی قم را بیابانها تشکیل می دهند، گفت: یکی از برنامه های مهم این اداره کل بیابان زدایی از اطراف قم است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 176 هزار هکتار بیابان در قم و اطراف آن وجود دارد، اظهار داشت: بیش از 98 هزار هکتار این اراضی کانونهای بحران هستند که در برخی از این مناطق با ایجاد طرحهای مطالعاتی بیابان زدایی را انجام داده و یا آغاز کردهایم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم از ایجاد بیش 4700 هکتار طاق زار در حسین آباد میش مست قم خبر داد و بیان داشت: در این زمینه بیش از 1500 متر از اراضی کوه نمک را نیز بیابان زدایی کردیم.
وی با ابراز تأسف از اینکه پدیده بیابانی شدن قم را به شدت تهدید می کند، گفت: قم تنها سیزده هزار هکتار پوشش بیشه زاری و جنگلی دارد و سرانه فضای سبز قم نسبت میانگین کشوری پایین تر است.
سرانه فضای سبز قم پایینتر از میانگین کشوری است
عفتان با بیان اینکه قم با بارش کمتراز 200 میلمتر درسال، اختلاف شدید دمای شب و روز، قابلیت بیابانی شدن را دارد، افزود: در قم به ازای هر نفر 40 متر مکعب فضای سبز داریم که این رقم در کشور دو هزار متر به ازای هر نفر است.
وی با بیان اینکه جلوگیری از سیلها تنها از سرشاخهها امکان پذیر است، گفت: اگر سرشاخههایی مانند ارتفاعات کهک، رودخانه سلمان، مناطق اطراف زواریون، نیزار را کنترل کنیم دیگر نیاز نداریم وارد عملیات مشقت بار کنترل آب در رودخانه قم شویم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم افزود: درحال حاضر با اقدامهای پیشگیرانهای که انجام دادهایم بیش از یک میلیون متر مکعب آب روان را در سطح قم کنترل کردهایم.
سیلابهای اطراف پردیسان را مهار میکنیم
وی با اعلام این مطلب که طرح مطالعاتی جلوگیری از ورود سیل به پردیسان را آغاز کردهایم، گفت: بیش از 57 هزار هکتار از اراضی اطراف پردیسان در این طرح مورد مطالعه قرار می دهیم تا یکی از تهدیدهای این شهر را برای همیشه برطرف کنیم.
عفتان افزود: معمولا هر صد سال یکبار سیلهایی در طبیعت و جود دارد که حجمی به وسعت 8 میلیون متر مکعب سیل ایجاد می کند که این مساله برای مکانی مانند پردیسان بسیار خطرناک است و باید کنترل شود.
عفتان با اشاره به اینکه حدود 723 هزار هکتار مرتع دارای سامانه عرفی مشخص داریم، گفت: یکی از وظایف ما حفظ گونههای موثر مرتعی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با انتفاد از روستائیانی که بدون توجه به قوانین مصوب می خواهند دام خود را وارد همه اراضی مرتعی اطراف خود کنند، گفت: متاسفانه برخی از روستائیان فکر میکنند که همه مراتع به درد تغذیه دام میخورد و میخواهند بدون رعایت اصول دام خود را بچرانند.
وی افزود: ورود غیر مجاز به برخی از مراتع باعث از بین رفتن گونههای موثر دامی و رشد و گسترش مراتع هرزه و بی مصرف در دامن طبیعت میشود.
کاهش چشمگیر آتش سوزی در فضای سبز قم
عفتان از کاهش 193 درصدی حریقهای مرتعی و جنگلی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری تنها 14 مورد حریق محدود در 74 هکتار داشتیم که از لحاظ مساحت نیز دارای کاهش 565 درصدی هستیم.
وی افزود: تقویت نظارت ها، حضور به موقع نیروهای اجرایی، تقویت تجهیزات حفاظتی و مهمتر از همه بالا رفتن سطح آگاهی های مردم از جمله این کاهش های خوشایند است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تاکید کرد: بیش از 42 درصد معادل 476 هزار هکتار از اراضی قم قابلیت و امکان بیابان شدن دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهندس احمد عفتان پیش از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 15 درصد از اراضی قم را بیابانها تشکیل می دهند، گفت: یکی از برنامه های مهم این اداره کل بیابان زدایی از اطراف قم است.
نظر شما