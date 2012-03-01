تأکید رهبری بر پر کردن کامل برگه های رأی است

حجت اسلام و المسلمین مهدی طائب در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان دیدگاه های خود در خصوص انتخابات ضمن دعوت از اقشار مختلف برای حضور در پای صندوق رای اظهار کرد: در صورتی که با مشورت با دیگران حجت بر شما تمام شد طبق آنها عمل کنید لکن حجت در عصر غیبت تنها ولی فقیه است. اگر نظری بدهد در خصوص مصادیق حجت است که طبق آن عمل کرد وگرنه ملاک تشخیص خودتان است.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار افزود: طبق فرموده رهبری باید لیست رای را کامل پر کنیم. نباید به گونه ای سخت گیری بکنیم که مثلا بگوئیم از سی تا کاندیدا ما به بیست نفر می توانیم رای دهیم و صلاحیت سی نفر برای ما احراز نشده است، بلکه از آنجایی که شورای نگهبان کاندیداها را تایید کرده اند لذا بحثی نیست باید با شناخت کامل از کاندیداها به تمام شان رای دهیم.

وی اضافه کرد: سیاست قرار گاه عمار را بر این گذاشته ایم که اگر احزاب سیاسی ما را برای سخنرانی دعوت کردند به عنوان سخنران در آن جمع حضور پیدا کنیم نه به عنوان حامی حزب یا گروه سیاسی خاص.

طائب در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا شما در مراسم یکی از احزاب حضور یافتید و سخنرانی کردید پاسخ داد: من نمی دانستم که آن مراسم متعلق به جبهه ای سیاسی ست و در همانجا هم اعلام کرد من آمده ام برای حزب اللهی این شهر سخنرانی کنم. لذا اگر جبهه دیگر اصولگرا در همین شهر از بنده دعوت کند می آیم و سخنرانی می کنم.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار اضافه کرد: روحانیت باید کار خود را انجام دهد و البته مشکلی هم ندارد داخل احزاب شود لکن دیگر مردم آنها را در قالب روحانی نمی بینند و آنها را در قالب حزب و سیاست محدود می کنند. حتی اگر روحانی سیاسی باشد ولی در جبهه ها نرود مخالف زیادی پیدا نمی کند.

وی با بیان اینکه همانند مقام معظم رهبری باشیم و تنها معاندین را از خود برانیم توصیه کرد: اگر جایی مصلحت اسلام در میان بود در اینجا روحانیت باید برود و جبهه ای تاسیس و راه اندازی کند.

وی در پاسخ به این سوال که لیست جبهه متحد بهتر است یا جبهه پایداری پاسخ داد: از شخصی می پرسند خربزه بهتر است یا هندوانه می گوید هردووانه.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار در پاسخ به این سوال که عده ای می گویند ما حجت بر مردم هستیم و اگر لیستی بدهیم باید مردم به ما رای دهند از نظر شما درست است یا خیر اظهار کرد: اگر اعتقاد اینها بر این است که افرادی یا گروهی به جز ولی فقیه برایشان حجت هستند به آنها رای بدهند لکن هیچ کس جزء ولی فقیه برای من حجت نیست.