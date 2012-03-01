شورای اطلاع رسانی قزوین مردم را حضور در انتخابات دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: امروز پس از گذشت 33 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شاهد بالندگی، پویایی، نشاط و توسعه همه جانبه کشور عزیزمان ایران هستیم و این مهم حاصل خون شهداء، رهبری امام راحل و هدایت های مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب و همچنین همراهی و مشارکت حداکثری مردم در پیشبرد اهداف امور کشور است.



در همین راستا شورای اطلاع رسانی استان قزوین با تأسی از بیانات مقام عظمای ولایت و موقع شناسی ملت ایران از قاطبه مردم انقلابی ایران اسلامی بویژه ملت سرفراز و شریف استان دعوت می کند در ادامه حضور با شکوه و خیرهکننده خود در راهپیمایی 22 بهمن با شرکت گسترده و حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند به عنوان یکی از وظایف و حقوق شرعی و اجتماعی خود برای دستیابی به آینده بهتر و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران با همراه کردن اطرافیان خود در این فراخوان عظیم ملی شرکت کنند و با سیلی درس آموز دیگری بر حیرانی و سرگردانی جبهه استکبار بیافزایند.



انجمن تشکل های سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی قزوین هم در اهمیت انتخابات بیانیه ای صادر کرد.



همچنین انجمن تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با صدور بیانیه ای اعلام کرد همسو با تمام ملت ایران با تأکید بر این مهم عزم خود را بر شرکت فعالانه در انتخابات 12 اسفند اعلام داشته و از تمام مردم انقلابی و بصیر، گروه ها و احزاب ایران اسلامی دعوت می کند تا با حضور پرشور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی با شناختی آگاهانه برای انتخاب نمایندگان اصلح،‌ متدین، دلسوز، ‌امانت دار و با صداقت حماسه ای دیگر بیافریند، نمایندگانی که با التزام به رهنمودها و هدایت های مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را در جهت پیشرفت مملکت، سرافرازی و ارتقاء منزلت ایران اسلامی به کار گیرند و ثابت کنند که ملت ایران همیشه در صحنه های انقلاب حاضر خواهند بود.